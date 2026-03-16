OpenAI jedná s private equity o podniku za 10 mld. USD, má urychlit adopci AI ve firmách

OpenAI je podle Reuters v pokročilých jednáních s private equity (PE) firmami TPG, Advent International, Bain Capital a Brookfield Asset Management o společném podniku, který má distribuovat enterprise AI produkty napříč portfoliovými firmami a následně i mimo ně. Podnik má mít valuaci zhruba 10 mld. USD (pre-money) a investoři by do něj vložili přibližně 4 mld. USD výměnou za podíl a místa v představenstvu, uvedly zdroje.
Struktura dohody a kdo je ve hře
TPG má být „anchor“ investor s největším závazkem, zatímco Advent, Bain a Brookfield by se připojily jako spoluzakladatelé. Zdroje uvedly, že PE firmy by získaly vliv na způsob nasazení technologie OpenAI ve svých portfoliích a případně by těžily i z rozšíření mimo ně.
Proč je private equity klíčové pro distribuci AI
Reuters uvedl, že OpenAI i Anthropic PE firmy aktivně oslovují, protože kontrolují velké množství podniků a ovlivňují rozpočty na software a AI. Anthropic má podle reportingu také jednat o podobném modelu, což zvýrazňuje „boj o enterprise“ v AI.
Preferred equity vs. common equity
OpenAI podle zdrojů nabízí „preferred equity“, které typicky znamená prioritní výnosy a lepší ochranu proti poklesu oproti běžným akciím. Reuters to srovnal s tím, že Anthropic má v podobných jednáních nabízet common equity.
Enterprise tah OpenAI: Frontier a Frontier Alliances
Jednání přichází v době, kdy OpenAI tlačí nasazení do praxe přes platformu Frontier a program Frontier Alliances (BCG, McKinsey, Accenture a Capgemini). Reuters zároveň uvedl, že enterprise část OpenAI měla ke konci února generovat zhruba 10 mld. USD anualizovaných tržeb z celkových 25 mld. USD, podle zdroje.
Co sledovat dál
Klíčové bude, zda se dohoda uzavře (parametry se mohou měnit), jak bude nastavené řízení a kontrola nasazení a jak rychle se podaří proměnit přístup k portfoliím PE firem ve škálovatelnou enterprise distribuci.
