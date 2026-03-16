Shell věří LNG i přes válku: poptávka má do roku 2050 výrazně růst 🔋

Shell čeká do roku 2050 růst globální poptávky po LNG nejméně o 45 %.
Hlavním motorem poptávky má zůstat Asie, význam LNG ale přetrvá i v Evropě.
Konflikt na Blízkém východě zvyšuje volatilitu a narušuje přepravu přes Hormuzský průliv.
Přestože hrozí přebytek nabídky, nižší ceny mohou podpořit další růst spotřeby.
Společnost Shell očekává, že globální poptávka po zkapalněném zemním plynu (LNG) bude i přes aktuální napětí na Blízkém východě v dlouhém horizontu dál růst. Podle nové prognózy má spotřeba do roku 2050 vzrůst nejméně o 45 % oproti úrovním z roku 2025. Celková poptávka by se tak v polovině století mohla pohybovat mezi 610 až 780 miliony tun ročně.
Firma tím potvrzuje, že LNG dál vnímá jako důležitý pilíř světové energetiky. Hlavní výhodou tohoto paliva má být jeho flexibilita a spolehlivost, což je klíčové zejména v době, kdy energetické trhy čelí geopolitickým otřesům a kolísání cen. Právě válka na Blízkém východě v posledních týdnech výrazně narušila globální LNG trh, protože provoz v Hormuzském průlivu, zásadní trase pro přepravu paliv, byl omezen na minimum.
Shell sice přímo nekomentoval dopad konfliktu na své dodávky, podle dřívějších informací ale vyhlásil u některých kontraktů vyšší moc, a to kvůli výpadku provozu v největším exportním závodě LNG v Kataru. Sama firma zároveň upozornila, že údaje v aktuálním výhledu byly přesné k 16. březnu 2026, přičemž konečný vývoj může konflikt na Blízkém východě ještě změnit.
Klíčovým tahounem poptávky má podle Shellu zůstat Asie, která by měla být centrem globálního ekonomického růstu minimálně do roku 2050. Význam LNG ale podle společnosti nezmizí ani v Evropě. Přestože evropské země pokračují v plánech na dosažení uhlíkové neutrality, pomalejší rozvoj obnovitelných zdrojů znamená, že LNG bude ještě řadu let důležitou součástí energetického mixu.
Shell zároveň upozorňuje na zajímavý paradox. Trh s LNG sice může v příštích letech směřovat k přebytku nabídky, vyšší dostupnost paliva by ale mohla stlačit ceny a tím podpořit dodatečnou, dosud utlumenou poptávku. Levnější plyn by tak mohl otevřít prostor pro nové odběratele i ve více cenově citlivých regionech.
Rizikem však zůstává samotná výstavba nových projektů. Shell připomíná, že harmonogramy některých LNG investic zůstávají nejisté kvůli vysokým nákladům, problémům v dodavatelských řetězcích i nedostatku pracovní síly. Už dříve se navíc objevily informace, že QatarEnergy odkládá spuštění velkého expanzního projektu nejméně na rok 2027.
Výhled Shellu tak ukazuje, že i přes krátkodobou volatilitu a geopolitická rizika zůstává LNG důležitým tématem pro investory i energetické firmy. Dlouhodobý růst poptávky má pokračovat, otázkou ale zůstává, jak rychle na něj dokáže nabídka reagovat.
