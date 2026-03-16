Akcie Micron rostou před výsledky, firma rozšiřuje výrobu na Tchaj-wanu kvůli AI pamětem 📈

Akcie Micron (MU) posílily poté, co společnost potvrdila rozšíření výrobní kapacity na Tchaj-wanu pro paměti využívané v AI serverech. Zpráva přichází těsně před výsledky za fiskální Q2, které Micron zveřejní ve středu 18. března 2026.
Rozšíření na Tchaj-wanu: druhý závod v lokalitě Tongluo
Micron uvedl, že dokončil akvizici areálu Tongluo P5 v okrese Miaoli a začne s retrofitováním stávajícího cleanroomu pro výrobu DRAM a high-bandwidth memory (HBM).
Další fáze počítá s druhým závodem podobného rozsahu, který má přidat 270 000 čtverečních stop cleanroom prostoru. Výstavba má začít do konce fiskálního roku 2026.
Časování: „smysluplné“ dodávky od fiskálního 2028
Micron očekává, že Tongluo začne přinášet smysluplné dodávky z existující továrny od fiskálního roku 2028 po dokončení retrofitů.
Proč je to důležité: DRAM a HBM pro AI zůstávají klíčovým úzkým hrdlem
Reuters uvedl, že cílem je navýšit dodávky leading-edge DRAM včetně HBM, aby Micron dokázal lépe pokrýt rostoucí AI poptávku.
Barron’s doplnil, že kombinace stávajícího a plánovaného cleanroomu by mohla na Tongluo lokalitě znamenat zhruba 570 tisíc čtverečních stop čistých prostor, což podtrhuje tlak na navyšování kapacity napříč odvětvím.
Výsledky 18. března: co sleduje trh
Podle Investopedia trh u výsledků počítá s pohybem akcie zhruba o 9 % na obě strany. Odhady Visible Alpha citované Investopedia čekají tržby okolo 19,27 mld. USD a upravený zisk na akcii (adjusted EPS) zhruba 8,75 USD za fiskální Q2. Zdroj: xStation5
