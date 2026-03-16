Meta plánuje propustit 20 % zaměstnanců, akcie přidávají 3 %📈

Akcie Meta Platforms dnes rostou o 3 % poté, co agentura Reuters informovala, že Meta plánuje propustit 20 % svých zaměstnanců, aby částečně kompenzovala vysoké výdaje na umělou inteligenci. Pokud by se Meta rozhodla pro snížení počtu zaměstnanců o 20 %, šlo by o největší propouštění od restrukturalizace z konce roku 2022, které firma označovala jako „rok efektivity“ a při kterém zrušila přibližně 21 000 pracovních míst. Meta zaměstnává v současnosti přibližně 80 000 zaměstnanců, celkově by se tedy propouštění týkalo přibližně 16 000 zaměstanců. Počet propouštění spojených s AI roste i po celém světě. Od listopadu oznámily firmy více než 61 000 pracovních míst zrušených v souvislosti s AI.
Meta investovala v posledních letech výrazné prostředky, aby dohnala konkurenci budováním datových center a náborem talentů. Společnost očekává, že její kapitálové výdaje v roce 2026 dosáhnou až 135 miliard dolarů, což je přibližně dvojnásobek loňských výdajů. Tyto investice mají zajistit cloudovou kapacitu potřebnou pro trénování a provoz modelů AI. Přestože vysoké investice pomohly zlepšit reklamní nástroje společnosti a podpořily růst tržeb, Meta zatím nepředstavila model umělé inteligence, který by dokázal konkurovat lídrům v oboru, jako jsou OpenAI, Anthropic nebo Google.
Snížení počtu zaměstnanců o 20 % by mohlo firmě přinést úspory zhruba 6 miliard dolarů. Pokud bude AI skutečně tak výrazně zvyšovat produktivitu zaměstnanců, mohou přijít další škrty. Akcie Mety dnes připisují 3 % a obchodují se na úrovni 630 USD. Od začátku roku však akcie Mety stále ztrácejí 2,5 %.
Graf META.US (D1)
Zdroj: xStation05
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Wall Street se snaží zastavit výprodej, zatímco ropa roste 🚩 Alibaba ztrácí 7 % po slabších tržbách
Uber investuje až 1,25 miliardy USD do Rivianu, zatímco zrychluje tlak do robotaxi
Akcie týdne: Micron Technology ve zlatém okamžiku paměťového cyklu
Adobe čelí vyšetřování v Británii kvůli poplatkům za předčasné zrušení předplatného 🎨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.