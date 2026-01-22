Graf dne: AUDUSD míří k víceletým maximům 📈 Zvýší RBA sazby v únoru❓ (22.01.2026)

Australský dolar dnes dominuje devizové seanci, když po zveřejnění nejnovějších údajů z australského trhu práce posiluje až o 0,7 % vůči americkému dolaru. Nečekaný pokles nezaměstnanosti opět zvyšuje pravděpodobnost, že RBA přistoupí ke zvýšení sazeb, což posouvá AUDUSD směrem k víceletým maximům.
AUDUSD se obchoduje na nejvyšší úrovni od konce září až října 2025. Po týdnu stagnace se vrátila volatilita a cena odrazila od 12týdenního exponenciálního klouzavého průměru (EMA12, světle fialová), čímž potvrdila dlouhodobý růstový trend. Pár se nyní blíží k zóně 0,68–0,69, která od roku 2023 funguje jako strop. Proražení nad tuto úroveň může nastat, pokud se pracovní trh dále utáhne a inflace zůstane zvýšená. Nicméně dosažení víceletých maxim pravděpodobně povede k větší opatrnosti mezi obchodníky sázejícími na pokračování trendu.
Zdroj: xStation5
Co dnes žene AUDUSD vzhůru?
-
Nečekaný pokles nezaměstnanosti:
Míra nezaměstnanosti v Austrálii klesla z 4,3 % v listopadu na 4,1 % v prosinci, navzdory očekávání růstu na 4,4 %. Data o zaměstnanosti rovněž překvapila pozitivně – bylo vytvořeno 65,2 tis. nových pracovních míst po prudkém poklesu v listopadu (odhad: 28,3 tis.). Prosincová data jsou ovlivněna sezónními faktory (vyšší poptávka po pracovní síle během svátků), ale při inflaci 3,2 % (Q3 2025) zpráva vyvolává obavy z možného mzdově-inflačního cyklu.
-
Trh započítává zvýšení sazeb RBA:
Napjatý trh práce a vyšší inflace omezují manévrovací prostor australské centrální banky, která v srpnu zastavila snižování sazeb na úrovni 3,6 %.
Nejnovější data zvyšují pravděpodobnost únorového zvýšení sazeb na 58 %, přičemž trh počítá téměř se dvěma 25bodovými zvýšeními do konce roku 2026 (Cash Rate Futures).
-
Návrat chuti k riziku:
Zrušení Trumpovy diplomatické iniciativy ohledně Grónska a nižší riziko nové obchodní války podporují odliv kapitálu z bezpečných aktiv (frank, dolar) směrem k rizikovějším měnám, včetně AUD. Rizikovější náladu potvrzuje i korekce na zlatě (-0,25 %).
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Šílenství na trhu drahých kovů 🚨STŘÍBRO prorazilo 101 USD a roste o 5 %❗
Kakao se propadlo o 7 % 📉
Přehled trhu: PMI formuje evropské trhy 🚨
Stříbro v lednu vzrostlo o 40 % a míří k 100 USD za unci 📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.