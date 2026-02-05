Graf dne: BITCOIN 40 % pod nedávným vrcholem 🚨 Slábnoucí fundamenty zvyšují riziko prodejní spirály 📉

Bitcoin prohlubuje své ztráty uprostřed bezprecedentního výprodeje kryptoměn a v klíčovém okamžiku klesl pod kritickou hranici 70 000 USD (v současné době je nižší o ~2,4 % na 70 800 USD). Tento prudký propad je způsoben několika faktory, včetně vyčerpání „AI Trade“, „jestřábího“ obratu signalizovaného nominací Kevina Warshe na předsedu Fedu a kolapsu „institucionální záchranné sítě“ uprostřed zrychlujících se odlivů ETF.
BITCOIN se nachází v silné fázi poklesu a od svého říjnového maxima ztratil přibližně 42 %. Cena prolomila klíčové úrovně podpory a v současné době se obchoduje kolem 71 150 USD, přičemž osciluje poblíž psychologické bariéry 70 000 USD. MACD vykazuje silný medvědí trend, přičemž histogram se nachází hluboko pod nulovou linií. Trvalý pohyb pod 70 000 USD by mohl otevřít cestu k testování úrovně 68 000 USD (žlutá zóna) nebo dokonce dlouhodobé podpory na 54 000 USD. Zdroj: xStation5
Konec „AI obchodování“ tlumí chuť riskovat
Kryptoměny jsou primárně zatíženy globálním poklesem chuti riskovat, který byl vyvolán prudkou korekcí technologických akcií. Obavy z CAPEXu společnosti Microsoft, zklamání z prognóz AMD a 285miliardový propad kapitalizace Wall Streetu po debutu jazykového modelu Claude AI společnosti Anthropic slouží jako katalyzátory krize v dlouholetém AI obchodování. Investoři jsou zjevně unaveni trendem „kupovat všechno“ a přesouvají se k rotování kapitálu do jistějších vítězů AI závodu. Výsledná panika ohledně aktuálních ocenění účinně prohloubila pokles kryptoměn, který bitcoin zaznamenává od října 2025.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Nominace Warshe signalizuje disciplínu
Kromě obecného sentimentu je hlavním fundamentálním faktorem medvědího trendu nominace Kevina Warshe na nového předsedu Federálního rezervního systému. Ačkoli Warsh vyjádřil pro-kryptoměnové názory a uznal místo bitcoinu v mnoha portfoliích, trh se zaměřil na jeho celkový postoj k „měnové disciplíně“ a jeho kritiku velké rozvahy Fedu. S pokračujícím poklesem likvidity a růstem reálných sazeb (protože Warsh je vnímán jako „jestřáb“) může bitcoin ve srovnání s americkým dolarem nebo státními dluhopisy ztrácet na atraktivitě. Na druhou stranu stojí za zmínku významná změna Warshova postoje k sazbám, konkrétně jeho komentáře, že v prostředí nízkých sazeb by mohlo dojít k poklesu inflace, pokud by byl doprovázen odpovídajícím růstem produktivity.
Fed v letech 2023 až 2025 důsledně snižoval svou rozvahu (celková aktiva) a na konci loňského roku ukončil kvantitativní zpřísňování (QT). Kevin Warsh však může lobovat za další snižování rozvahy, což by mohlo omezit likviditu. Zdroj: Fed St. Louis
Institucionální základy se rozpadají
Americký ministr financí Scott Bessent prohlásil, že federální vláda nemá pravomoc nakupovat nebo zachraňovat kryptoměny, čímž naznačil, že pro digitální aktiva neexistuje žádná systémová „bezpečnostní síť“. Jeho výroky ochladily očekávání ohledně politické podpory, posílily regulační hranice a zvýšily vnímání rizika kryptoměn. Investoři byli tak nuceni přehodnotit místo tokenů ve finančním systému a omezit svá očekávání ohledně potenciální institucionalizace bitcoinu.
Kromě toho trend „ETF bull run“ slábne a investiční fondy bitcoinu již nějakou dobu zaznamenávají pouze odlivy. Klíčovou otázkou je průměrná cena, za kterou fondy kryptoměnu získaly, která je v mnoha případech vyšší než aktuální ocenění. To vytváří skutečné riziko nucené likvidace, protože rizikoví manažeři, kteří jsou povinni podávat zprávy pomocí metody mark-to-market, mohou nařídit prodej, aby snížili ztráty. Takový mechanismus by podnítil seberealizující se sestupnou spirálu a otřásl převládající vírou v bitcoin jako stabilní základ pro firemní pokladny.
Zdroj: XTB Research
