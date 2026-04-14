Graf dne: Bitcoin roste k úrovni 75 tisíc USD, protože americký dolar oslabuje 📈 (14.04.2026)

Návrat Bitcoinu nad 74 000 USD vypadá jako skutečná reliéfní rally, ale investoři by ho zatím neměli brát jako potvrzený breakout. To, co nyní sledujeme, je širší návrat rizikového apetitu, podpořený mírnějším geopolitickým tónem kolem Íránu a Hormuzského průlivu. Tento posun stačil k tomu, aby se kapitál vrátil zpět do kryptoměn, akcií i dalších aktiv s vyšší betou. Trh však stále zůstává silně závislý na headlinech, takže oživení působí konstruktivně, ale zatím není plně zajištěné.
Struktura trhu: široce založené oživení, nejen Bitcoin
- Bitcoin dnes roste o 1,7 % na 74 500 USD po předchozím poklesu k úrovni 70 600 USD, což ukazuje na poměrně silný obrat.
- Tento růst není jen příběhem kryptoměn. Oživily také americké akcie a další riziková aktiva, což potvrzuje širší makroekonomický charakter tohoto pohybu.
- Na růstu vedlo Ethereum s výkonem +7,9 % na 2 365 USD, zatímco XRP přidává +3,2 %, Solana +4,9 % a GMCI 30 rovněž +4,9 %, což ukazuje na široce rozprostřený rizikový apetit.
- Pohyb potvrdily i kryptoměnové akcie, když Circle roste o 12 %, Bullish o 7,5 % a Coinbase o 3,9 %.
Makro faktor: geopolitika a ropa zmírňují tlak
- Klíčovým katalyzátorem bylo částečné odeznění geopolitického rizika po signálech o pokroku v jednáních mezi USA a Íránem.
- Trhy reagovaly na představu, že znovuotevření Hormuzského průlivu může být stále dosažitelné.
- To je důležité, protože Hormuz ovlivňuje ropu, inflační očekávání i globální rizikový sentiment.
- Ropa klesla, což zmírnilo makroekonomický tlak a podpořilo riziková aktiva.
Na čem bude záležet dál: toky, úrovně a rizika
- Příliv kapitálu do ETF a akumulace ze strany velkých hráčů zůstávají klíčové pro stabilizaci trhu a podporu současného oživení.
- Úroveň 70 000 USD představuje klíčový support, který určuje, zda současná struktura zůstane zachována.
- Pásmo 72 000–75 000 USD je hlavní rezistentní zóna. Udržení nad ní by posílilo býčí scénář.
- Mezi růstové faktory patří zlepšující se makro prostředí, klesající ropa, silné toky kapitálu a pozitivní momentum napříč třídami aktiv.
- Mezi rizika naopak patří absence finálního geopolitického řešení a vysoká citlivost trhu na nové titulky.
- Investoři by měli pečlivě sledovat dominanci Bitcoinu, signály z Fedu, makrodata a energetické trhy, které mohou potvrdit pokračování růstu nebo naopak obrat.
- Momentum se vrátilo a oživení má široký základ, ale dokud se makro prostředí nestabilizuje, zůstává tento trh spíše křehký a řízený událostmi než čistým pokračováním trendu.
Bitcoin (graf D1)
Při pohledu na graf Bitcoinu vidíme geometrickou strukturu 1:1, což znamená, že úroveň 75–76 tisíc USD může být pro oživení klíčová. Odmítnutí této oblasti by naopak mohlo vést k další likvidaci long pozic a k výprodeji i pod 60 000 USD.
Zdroj: xStation5
