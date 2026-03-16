Graf dne: CHN.cash roste o 1,5 % díky exportu a poptávce po AI 🇨🇳 🚀 (16.03.2026)

Futures na HSCEI dokázaly setřást ponurou náladu z počátku asijské seance a vzrostly o 1,5 %, a to navzdory neutichajícímu konfliktu na Blízkém východě a prudce rostoucím nákladům na energie. Nálada na trhu získala nový impuls díky nejnovějším makrodatům, která i přes přetrvávající problémy v realitním sektoru naznačují překvapivě robustní start roku 2026.
CHN.cash našel silnou podporu na 14denním středním Bollingerově pásmu (světle fialová) a odrazil se směrem k 38,2% Fibonacciho úrovni. Přestože je toto odražení povzbudivým signálem, rozhodující průraz nad horní Bollingerovo pásmo (černá) zůstává klíčovou překážkou pro skutečné otočení trendu. Zdroj: xStation5
Co dnes pohání CHN.cash?
- Průmyslová výroba překonala očekávání díky „AI-exportnímu“ motoru: Skok průmyslové produkce o 6,3 % (nejrychlejší růst od září, očekávalo se 5,3 %) byl do značné míry podpořen překvapivým růstem exportu a silnou poptávkou po technologiích spojených s AI. To je jasný pozitivní faktor pro technologicky zaměřené složky HSCEI. Hlubší pohled ale naznačuje hrozící tlak na marže těchto firem. Válka v Íránu tlačí cenu ropy nad 100 USD a narušuje Hormuzský průliv, což by mělo vést k růstu nákladů na suroviny a paliva a ukrojit ziskové marže výrobců, kteří už nyní čelí tvrdé konkurenci. HSCEI tak může v příštích měsících čelit scénáři „vyšší objem, nižší zisk“.
- Oživení maloobchodu zakrývá křehkost výdajů na jednu cestu: Růst maloobchodních tržeb o 2,8 % zakrývá výraznou opatrnost domácností. Růst byl zkreslen rekordně dlouhým obdobím Lunárního nového roku, které podpořilo celkový cestovní ruch, avšak útrata na jednu cestu ve skutečnosti klesla o 0,2 % a prodeje aut se propadly o 26 %. Při růstu nezaměstnanosti na 5,3 % mohou akcie spotřebitelských a automobilových firem v indexu HSCEI těžit spíše ze sezónního efektu než ze strukturálního oživení.
- Riziko „odkladu stimulů“: Oživení fixních investic o 1,8 % – tažené růstem infrastrukturních investic o 11,4 % – prakticky zastavilo naděje na okamžité snížení sazeb nebo RRR v březnu. Tato data dávají Pekingu prostor zachovat opatrný postoj uprostřed napětí na Blízkém východě. Obchodníci na HSCEI, kteří do cen započítávali příliv likvidity, nyní musí přepočítat výhled na prostředí „vyšších sazeb po delší dobu“, protože tvůrci politik dávají přednost stabilitě před uvolňováním měnové politiky.
