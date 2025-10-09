Graf dne – Ethereum (09.10.2025)

- Ethereum ztrácí 4 % a propadá se pod EMA50; přílivy do Ethereum ETF zůstávají pod úrovní Bitcoin ETF
- Nadace Ethereum se plánuje zaměřit na soukromí, zatímco partnerství ConsenSys se společností SWIFT se soustředí na nový standard ISO20022
- Šance na další snižování sazeb v USA rostou, což by mohlo střednědobě podpořit ETH
Ethereum dnes klesá o více než 4 %, pod tlakem silnějšího amerického dolaru, slábnoucího momenta Bitcoinu a opatrnější nálady na amerických akciových trzích.
Druhá největší kryptoměna světa by mohla obnovit uptrend, pokud zlato a Bitcoin opět ztratí na síle, což by mohlo vést k rotaci zpět do rizikovějších aktiv vzhledem k rostoucím očekáváním snižování sazeb v USA a stále „rozumné“ naději na měkké přistání ekonomiky.
Na rozdíl od Bitcoinu nabízí Ethereum možnost stakingu, což by mohlo přitáhnout kapitál v prostředí s nižšími výnosy a sazbami.
Spoluzakladatel Etherea Joe Lubin oznámil v pořadu Bloomberg Crypto partnerství mezi ConsenSys a SWIFT za účelem vývoje společné účetní knihy na bázi blockchainu.
Tento systém má integrovat nový komunikační standard ISO 20022, který nahrazuje dosavadní infrastrukturu SWIFT, s blockchainem Etherea, což by mohlo zvýšit užitnou hodnotu ETH při transakcích.
Mezitím Ethereum Foundation představila vytvoření 47členného týmu zaměřeného na zlepšení soukromí v blockchainu – včetně soukromých transakcí a řešení digitální identity.
Údaje o ETF ukazují výrazný rozdíl v tocích kapitálu: Bitcoin ETF včera přilákaly více než 440 milionů USD, zatímco fondy založené na Ethereu pouze 67,4 milionu USD.
Zatímco ETHA od BlackRock zaznamenal čisté přílivy ve výši 147 milionů USD, fondy FETH od Fidelity a ETHE od Grayscale vykázaly odlivy 63,1 milionu USD a 16,7 milionu USD.
Ethereum (denní interval)
Cena ETH klesla pod 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) poblíž 4 370 USD.
RSI se pohybuje kolem hodnoty 50, což naznačuje otevřený prostor pro další pohyb oběma směry.
Nicméně RSI i MACD od července klesají, což značí slábnoucí nákupní momentum v blízkosti historických maxim.
Zdroj: xStation5
V posledních týdnech Ethereum kopíruje vývoj indexu Russell 2000, který sleduje americké společnosti citlivější na změny úrokových sazeb.
Graf ukazuje formaci „šálek s ouškem“ – býčí pokračovací pattern, který často předchází průrazu směrem vzhůru.
Podle údajů CME FedWatch je aktuálně téměř 96% pravděpodobnost dalšího snížení sazeb o 25 bazických bodů na zasedání Fedu 29. října, a 82% šance na další snížení v prosinci.
Zdroj: xStation5
