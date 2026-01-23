Graf dne: EURUSD pod tlakem po datech PMI! 📉

-
PMI data signalizují mírný růst v eurozóně
Trh s EUR/USD zůstává pod vlivem smíšených signálů
Pár se může nadále pohybovat v aktuálním pásmu, nebo se mírně odrazit vzhůru, pokud německá PMI nadále podpoří euro
Měnový pár EUR/USD se aktuálně obchoduje kolem úrovně 1,17337. Trhy vykazovaly mírnou volatilitu v reakci na zveřejnění PMI z eurozóny, a rovněž v očekávání těchto dat, která dříve sloužila jako důležitý referenční bod pro investory. Pár se stáhl z lokálních maxim, protože impulzy z PMI nebyly dostatečně silné, aby udržely růstové momentum.
Zdroj: xStation5
Co dnes ovlivňuje EUR/USD?
Předběžná PMI data z eurozóny
Nejdůležitějším faktorem, který dnes ovlivňuje měnový pár EUR/USD, jsou PMI data z hlavních evropských ekonomik a celé eurozóny. V Německu byly indexy ve zpracovatelském sektoru i službách nad očekáváním, což v počátku podpořilo euro. Ve Francii však sektor služeb vykázal slabší výsledky, což omezilo pozitivní náladu. V rámci celé eurozóny PMI údaje potvrdily mírnou expanzi, i když tempo růstu ve službách zpomalilo oproti předchozím údajům. Tyto smíšené výsledky neposkytly euru jednoznačný fundamentální impuls, a tak EUR/USD nadále konsoliduje kolem aktuálních úrovní.
Tržní sentiment a geopolitická rizika
Dalším faktorem ovlivňujícím pár je sentiment vůči dolaru, který je formován globálním a geopolitickým vývojem. V posledních dnech index amerického dolaru (DXY) vykazoval relativní slabost, částečně kvůli napětí mezi USA a EU a změnám v rétorice politických komunikací, což dočasně omezilo sílu dolaru. Tyto okolnosti podpořily odraz EUR/USD z nižších úrovní, nicméně absence silnějšího makroekonomického impulsu způsobila, že zisky zůstaly mírné a omezené.
