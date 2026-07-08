Graf dne: EURUSD v kleštích Fedu, ECB a Blízkého východu

Středeční obchodování na trhu EURUSD probíhá ve znamení střetu tří klíčových faktorů: očekávání ohledně budoucí politiky Federálního rezervního systému, stále rozhodnějšího postoje Evropské centrální banky a návratné geopolitické rizikové prémie spojené se situací na Blízkém východě.
Trh se nachází v netypickém bodě, neboť investoři se již nezabývají jen tím, která centrální banka bude restriktivnější. Hlavní otázkou se stává to, jak dlouho Fed udrží současnou úroveň sazeb a zda bude ECB skutečně donucena k dalším zvýšením.
Dnešní zveřejnění zápisu ze zasedání FOMC může poskytnout důležité vodítko ohledně budoucího směřování americké měnové politiky. Trh přitom musí zároveň zohledňovat dopad geopolitického vývoje a růstu cen ropy, které mohou opět zkomplikovat inflační situaci na obou stranách Atlantiku.
Zdroj: xStation5
Tři faktory, které nyní formují EURUSD
1. FOMC Minutes: trh hledá odpověď ohledně budoucích snížení sazeb Fedu
Nejdůležitější událostí dne zůstává zveřejnění zápisu z posledního zasedání Federálního výboru pro volný trh. Tentokrát se trhy nesoustředí výhradně na otázku, zda Fed zůstane restriktivní. Mnohem důležitější je odpověď na otázku, kdy a za jakých podmínek bude Federální rezervní systém připraven začít měnit směr politiky.
Trh již nějakou dobu analyzuje možnost budoucích snížení úrokových sazeb v USA, avšak Fed musí v komunikaci zachovat velkou opatrnost. Příliš rychlé naznačení ochoty k uvolnění by mohlo být vnímáno jako předčasné vítězství nad inflací a oslabit důvěryhodnost centrální banky.
Zvláštní význam má skutečnost, že trh analyzuje první signály komunikace Fedu pod vedením Kevina Warsha. Nový šéf Federálního rezervního systému se nachází v obtížném postavení — musí zohledňovat tržní očekávání nižších sazeb, aniž by přitom vysílal signál, že boj s inflací byl ukončen.
Dnešní zápis může ukázat, jak členové FOMC hodnotí:
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přetrvávání inflačních tlaků,
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odolnost americké ekonomiky,
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načasování případného zahájení cyklu snižování sazeb.
Pokud dokument ukáže větší opatrnost vůči snížením sazeb, dolar může získat podporu. Pokud naopak trh vyhodnotí zápis jako signál větší ochoty Fedu k uvolnění politiky, tlak na americkou měnu může vzrůst.
2. ECB zůstává jestřábí a poskytuje euru podporu
Na druhé straně Atlantiku vypadá situace v současnosti jinak.
Evropská centrální banka po červnovém zvýšení sazeb o 25 bazických bodů zůstává soustředěna na rizika spojená s přetrvávajícími inflačními tlaky. Trh stále více zohledňuje scénář, v němž by ECB mohla letos sáhnout ještě k jednomu dalšímu zvýšení.
To je podstatná změna oproti dřívějšímu období, kdy hlavním tématem pro euro byly obavy z hospodářského zpomalení a možnost uvolňování měnové politiky. Nyní musejí trhy brát v úvahu, že přetrvávající inflace — zejména v sektoru služeb — a potenciální růst cen energií mohou ECB přinutit k dalšímu udržování restriktivního postoje.
Pro EURUSD to znamená výraznou podporu. I kdyby dolar zůstal silný díky hospodářské převaze USA a statusu bezpečného přístavu, euro získává argument v podobě výhledu vyšších úrokových sazeb v eurozóně.
3. Eskalace napětí USA-Írán a návrat významu ropného trhu
Jedním z nejdůležitějších nových impulsů pro globální trhy zůstává situace na Blízkém východě. Růst napětí mezi Spojenými státy a Íránem spolu s obavami z omezení íránského ropného exportu zvýšily riziko narušení nabídkové strany komodity.
Reakcí trhu byl růst cen ropy Brent i WTI a investoři opět začali počítat s možností přetrvávání vyšší inflace po delší dobu. Vliv tohoto faktoru na EURUSD je však nejednoznačný.
Na jedné straně geopolitická nejistota tradičně podporuje dolar jako bezpečný přístav. V obdobích zvýšené averze k riziku investoři kapitál často přesouvají do americké měny. Na druhé straně vyšší ceny energií zvyšují inflační tlaky a komplikují rozhodování centrálních bank. Obzvláště citlivá na nárůst nákladů na import surovin zůstává ekonomika eurozóny.
Pokud ceny ropy opět vzrostou na vyšší úrovně, trh může znovu začít oceňovat riziko udržení restriktivnější měnové politiky jak ze strany Fedu, tak ze strany ECB.
EURUSD: trh čeká na rozhodnutí mezi Fedem a ECB
Současná situace na hlavním měnovém páru je výsledkem střetu tří různých narativů:
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Fed – trh se snaží určit moment případného zahájení snižování sazeb,
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ECB – investoři oceňují možnost dalšího zpřísňování měnové politiky,
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Blízký východ a ropa – faktor zvyšující inflační nejistotu a volatilitu.
V takovém prostředí zůstává EURUSD obzvláště náchylný k prudkým pohybům, neboť každá nová informace může změnit očekávání ohledně rozdílu mezi politikou obou centrálních bank.
Klíčovým transmisním kanálem reakce zůstanou rovněž výnosy dluhopisů. Jejich růst v USA může podporovat dolar prostřednictvím přecenění vyšších nákladů financování, zatímco pokles výnosů může zvyšovat tlak na americkou měnu.
Klíčové závěry
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Dnešní zápis z jednání FOMC může být nejdůležitější událostí pro trh s dolarem.
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Fed se nachází v bodě, kde investoři analyzují nikoli tolik možnost dalšího zvyšování sazeb, jako spíše načasování případných budoucích snížení.
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Kevin Warsh musí balancovat mezi tržními očekáváními měkčí politiky a nutností udržet důvěryhodnost v boji s inflací.
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ECB zůstává pro euro významnou oporou díky očekáváním dalšího zvýšení sazeb letos.
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Eskalace napětí na Blízkém východě a růst cen ropy mohou opět zvýšit inflační tlaky.
EURUSD se tedy nachází v bodě, kde směr trhu může být určen jedinou klíčovou otázkou: zda se dříve změní politika Fedu, nebo zda bude ECB donucena pokračovat v boji s inflací.
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