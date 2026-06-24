Graf dne 🚩 EURUSD výrazně ztrácí. Co čeká měnový pár? (24.06.2026)

Americký dolar je v posledních dnech velmi silný a jestřábí revize prognóz členů Federálního rezervního systému se ukázaly jako přímá příčina poklesů u hlavního světového měnového páru. K těmto poklesům došlo přesto, že Evropská centrální banka na posledním zasedání rozhodla o zvýšení sazeb o 25 bazických bodů. Zdá se, že pohyb na EURUSD dnes neurčují pouze očekávání ohledně budoucích měnových rozhodnutí. Důležitý je rozdíl mezi dynamikou americké ekonomiky, kde všechna klíčová data ISM, PMI či NFP naznačují poměrně solidní hospodářský růst, a eurozónou, kde panuje „stabilní stagnace". Na evropském kontinentě se rizika jeví jako orientovaná směrem dolů, což pramení z poruch na energetickém trhu a ze slabosti průmyslu, stále důležité složky evropského růstu.
Graf EURUSD (interval D1, H1)
Eurodolar klesá k hladině 1,135 a obrací trend směrem dolů. Vůči 200dennímu exponenciálnímu klouzavému průměru EMA200 (červená linie) pár velmi výrazně ztrácí – tento odpor se nachází v blízkosti 1,16 a je podpořen důležitými cenovými reakcemi. Pár má za sebou prakticky 5 po sobě jdoucích poklesových seancí a největším katalyzátorem výprodeje byly změny prognóz Fedu směrem k jestřábějšímu tónu.
Zdroj: xStation5
Při pohledu na hodinový interval vidíme, že pár v současnosti v poměru 1:1 opakuje předchozí korekci, otázkou však zůstává, zda silný poklesový impuls zeslábne. Pokud by k tomu mělo dojít, mohl by výprodej v blízkosti současných úrovní zpomalit a pár by mohl odrazit směrem k 1,14, kde se nachází exponenciální 50periodický klouzavý průměr EMA50 (oranžová linie).
Zdroj: xStation5
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