Graf dne: Futures na Nasdaq klesají o 0,6 % navzdory lepším výsledkům TSMC! Přichází vystřízlivění z AI? (16. 7. 2026)

Navzdory mimořádně silným výsledkům TSMC za 2. čtvrtletí a zvýšenému celoročnímu výhledu se futures na Nasdaq obchodují níže. Klasickou reakci typu „sell the news“ na TSMC výrazně zesiluje náhlá a vážná geopolitická eskalace v Perském zálivu. Tato dvojí rána v podobě únavy z vysokého ocenění a nového šoku na straně dodávek energií urychluje přesun investorů do režimu risk-off napříč globálními trhy a zároveň prohlubuje skepsi, která je již patrná u akcií spojených s AI.
Technická analýza: US100 (H1)
Pokles po zveřejnění výsledků a geopolitické eskalaci stlačil index US100 pod jeho krátkodobé a střednědobé exponenciální klouzavé průměry (EMA 10 na 29 675,34, EMA 30 na 29 727,24 a EMA 100 na 29 731,29). Index prolomil úroveň 61,8% Fibonacciho retracementu (29 632,59) a rychle se blíží ke klíčovému technickému bodu: rostoucí trendové linii spojující červencová lokální minima, která se nachází poblíž úrovně 78,6% Fibonacciho retracementu (29 524,67). Indikátor RSI (14) klesl na 37,6, což ukazuje na převahu krátkodobého prodejního tlaku, ale zároveň naznačuje, že se trh blíží přeprodanému pásmu. Býci musí tuto hlavní podporu v podobě trendové linie ubránit, aby zabránili hlubší korekci směrem k úrovni 100,0% Fibonacciho retracementu na 29 387,19.
Zdroj: xStation5
Co dnes ovlivňuje futures na Nasdaq (US100)?
Ranní prodejní tlak odráží reakci na výsledky TSMC, které nedokázaly podpořit polovodičový trh již zatížený negativním sentimentem. Index Philly Semiconductor včera klesl o 2 %. Toto přeskupování trhu zrychluje s tím, jak eskalující konflikt na Blízkém východě upozorňuje na křehkou povahu globálního dodavatelského řetězce polovodičů, který je omezen nedostatečnou nabídkou.
Mimořádně silná čísla TSMC za 2. čtvrtletí a výhled
- Rekordní čistý zisk: TSMC vykázala za druhé čtvrtletí rekordní čistý zisk ve výši 706,56 miliardy TWD, což představuje mezikvartální nárůst o 23,4 %. Výsledek výrazně překonal odhad LSEG SmartEstimates ve výši 632,64 miliardy TWD i konsenzus agentury Bloomberg na úrovni 623,73 miliardy TWD.
- Růst tržeb: Tržby ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 36 % na 1,27 bilionu TWD, tedy přibližně 39,45 miliardy USD, a překonaly očekávání.
- Milníky v oblasti ziskovosti: Provozní efektivita zůstala mimořádně silná. Hrubá marže vzrostla na 67,7 % oproti očekávaným 67,1 % a provozní marže dosáhla 60,3 % oproti očekávaným 58,6 %.
- Silný výhled na 3. čtvrtletí: Výrobce čipů očekává ve třetím čtvrtletí tržby v rozmezí 44,6 až 45,8 miliardy USD, což pohodlně překonává konsenzus ve výši 43,11 miliardy USD. Hrubá marže ve třetím čtvrtletí by se měla pohybovat mezi 65 % a 67 %.
- Zvýšený celoroční výhled: TSMC v reakci na mimořádně silnou budoucí poptávku zvýšila výhled kapitálových výdajů pro rok 2026 na 60 až 64 miliard USD z předchozích 52 až 56 miliard USD. Zároveň zvýšila odhad celoročního růstu tržeb v amerických dolarech na mírně více než 40 % z dřívějšího výhledu přesahujícího 30 %.
Širší příběh kolem AI
- Skutečná poptávka po AI hardwaru: TSMC je hlavním smluvním výrobcem pro společnosti Nvidia, Apple, AMD a Broadcom. Její rekordní tržby proto představují velmi přesný ukazatel toho, že investice do AI infrastruktury stále pokračují naplno.
- Přetrvávající nedostatek nabídky: Strukturální nedostatek nejpokročilejších čipů nevykazuje žádné známky zmírnění. Generální ředitel C. C. Wei nedávno upozornil, že společnost nebude po několik let schopna vybudovat dostatečné kapacity k uspokojení poptávky amerických zákazníků, a to ani při rozšiřování výroby v USA, včetně odhadované investice ve výši 265 miliard USD do areálu v Arizoně. Tento nedostatek nabídky potvrzuje také výrobce pamětí SK Hynix, který očekává, že nedostatek vysokorychlostních pamětí HBM přetrvá i po roce 2030.
- Obavy z nadměrných výdajů a vysokého ocenění: Navzdory mimořádně silným fundamentům upozorňuje okamžitá negativní reakce Nasdaqu na rostoucí skepsi trhu. Hyperscaleři, jako je Meta a její konkurenti, mají jen letos investovat do AI infrastruktury více než 725 miliard USD. Investoři se proto stále více obávají, zda tyto společnosti nebudují nadměrné kapacity ve vztahu ke skutečným budoucím tržbám. Vzhledem k tomu, že významná část těchto výdajů je financována rostoucím firemním dluhem, zůstávají technologické akcie velmi citlivé na únavu z vysokého ocenění.
Geopolitická eskalace v Perském zálivu
- Vojenská eskalace v oblasti Perského zálivu: Americký raketový útok na supertanker Belma a následné letecké údery mezi USA a Íránem fakticky uzavřely klíčový Hormuzský průliv. To zastavilo globální pohyb tankerů a vyvolalo prudký růst cen ropy.
- Přesun investorů do režimu risk-off: Tento vážný energetický šok a rostoucí geopolitická hrozba vedou k rychlému přesunu kapitálu. Investoři opouštějí technologická aktiva s vysokou betou, jako jsou futures na Nasdaq, a přesouvají se do defenzivnějších sektorů. Futures na index Dow Jones, který je více orientovaný na hodnotové akcie, se obchodují beze změny a vedou si nejlépe mezi hlavními americkými indexy.
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