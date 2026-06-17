Graf dne: Nová éra ve Fed a jestřábí stín ECB. EURUSD v bodě obratu

EURUSD vstupuje do dnešní seance ve zřetelně napjaté, ale zároveň poněkud nejednotné atmosféře, ve které trhu chybí jeden dominantní příběh. Na jedné straně už investoři vyhlížejí večer a rozhodnutí Fed, které by mohlo nastavit směr pro americký dolar v příštích týdnech. Na druhé straně se Evropa odmítá stáhnout do pozadí, protože čerstvá inflační data znovu ukazují, že příběh ECB a její budoucí reakce na cenové tlaky zůstávají nevyřešené.
V praxi se EURUSD obchoduje v prostředí, kde zatím nepřevzal kontrolu žádný jasný příběh. Účastníci trhu se současně snaží ocenit Fed, ECB i prohlubující se divergenci mezi nimi, což přirozeně zvyšuje volatilitu a znamená, že jakýkoli nový impulz může rychle změnit rovnováhu sil. V takovém nastavení se měnový pár stává obzvlášť citlivým na změny očekávání, zejména v den plný důležitých makroekonomických událostí.
Zdroj: xStation5
Co dnes pohání EURUSD?
Debut Kevina Warshe a test kredibility Fed
Dnešní zasedání Fed má zvláštní význam, protože jde o první zasedání pod vedením Kevina Warshe. Trhy téměř plně očekávají, že úrokové sazby zůstanou beze změny v pásmu 3,50–3,75 %. Samotné rozhodnutí však není hlavním bodem pozornosti.
Mnohem důležitější bude tón komunikace a to, jak nový předseda Fed nastíní budoucí směr měnové politiky. Warsh přebírá vedení v době, kdy inflace v USA zůstává setrvalá a ekonomika nadále vykazuje relativní odolnost, což omezuje prostor pro brzký cyklus uvolňování politiky.
Dnešní sdělení tak může být směrovým signálem pro celý cyklus Fed. I jemný posun k jestřábějšímu postoji by mohl posílit americký dolar a zvýšit tlak na pokles EURUSD.
Evropa: inflace v souladu s odhady, ale tlak přetrvává
Na evropské straně dnes dorazil finální údaj květnové inflace HICP. Hodnota 3,2 % r/r byla přesně v souladu s konsenzem, což pomáhá stabilizovat krátkodobé tržní pozicování.
Širší obrázek se tím však nemění. Inflace zůstává ve srovnání s loňským rokem zvýšená. Cenové tlaky tak zůstávají pevně v hledáčku ECB. Pozornost se nadále soustředí zejména na přetrvávající jádrovou inflaci a složku služeb, které stále neukazují jasný dezinflační trend.
ECB a rostoucí riziko dalšího zpřísnění
Absence pozitivního překvapení v inflačních datech nechává ECB v náročné pozici. Po nedávném zvýšení sazeb trhy znovu přehodnocují, zda je cyklus zpřísňování skutečně u konce.
Pokud cenové tlaky ve službách zůstanou zvýšené a jádrová inflace výrazněji nepoleví, Evropská centrální banka může být později v letošním roce nucena k dalšímu kroku. Takový scénář omezuje prostor pro oslabení eura a funguje jako důležitá protiváha síly amerického dolaru.
Tržní obrázek: napětí mezi dvěma centrálními bankami
EURUSD zůstává trhem řízeným dvěma protichůdnými příběhy. Na jedné straně se investoři soustředí na Fed a jeho dopad na ocenění amerického dolaru. Na druhé straně přetrvávající inflace v Evropě dál podporuje opatrná očekávání vůči ECB.
V tomto prostředí jsou trhy velmi citlivé na komunikaci centrálních bank. Technická struktura cenového vývoje zároveň posiluje dojem křehké rovnováhy, která je náchylná k prudkým změnám.
Klíčové závěry
- Dnešní seanci na EURUSD formují dvě protichůdné síly, které se do značné míry navzájem vyvažují.
- Fed zůstává hlavním hybatelem amerického dolaru a může nastavit tón pro nadcházející období.
- Evropa dál čelí přetrvávající inflaci bez jasných známek výraznějšího zmírnění.
- Trh zůstává ve vyčkávacím režimu bez dominantního příběhu.
- Klíčové rozuzlení pravděpodobně přijde až po večerním rozhodnutí Fed a tiskové konferenci.
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