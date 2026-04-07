Graf dne: OIL (07.04.2026)

Ropa zůstává tento týden klíčovým aktivem a každý titulek z Blízkého východu okamžitě spouští prudké cenové pohyby. WTI se blíží k 116 USD za barel, tedy na nejvyšší úroveň za měsíc, zatímco červnový kontrakt na Brent prorazil nad 111 USD. Saudi Aramco stanovila oficiální prodejní cenu ropy Arab Light pro Asii na rekordní prémii 19,50 USD nad benchmarkem Omán/Dubaj, zatímco před měsícem činila jen 2,50 USD. Dnes ve 12:00 GMT (ve středu ve 3:00 polského času) vyprší další z Trumpových „posledních termínů“ pro Írán ohledně Hormuzského průlivu. Trump hrozí zničením energetické a dopravní infrastruktury země, zároveň ale prohlašuje, že jednání „probíhají dobře“. The Wall Street Journal uvádí, že Washington aktivně plánuje přesné údery na íránskou energetickou infrastrukturu, a Izrael schválil aktualizované seznamy cílů jako záložní plán, což drží trh ve stavu vysoké pohotovosti. K pochmurné náladě přispěl i raketový útok na saúdské petrochemické centrum v Jubailu, tedy zařízení odpovědná zhruba za 7 % HDP Saúdské Arábie, přestože saúdský systém protivzdušné obrany všech sedm balistických raket zachytil.
Fundamentální obrázek však zůstává složitější, než samotné ceny naznačují. Hormuzským průlivem v posledních dnech proplulo více lodí než kdykoli od začátku konfliktu, a to na základě bilaterálních dohod mezi Íránem a zeměmi jako Indie, Pákistán, Čína, Filipíny a Malajsie, i když otázky kolem pojištění plavidel a detailů těchto dohod zůstávají nejasné. Ropa na tyto zprávy reaguje výrazně méně volatilně než před několika dny, protože trh vstoupil do pásma silné nabídky a postupně započítává možnost částečného znovuotevření této trasy. Skupina OPEC+ se o víkendu dohodla, že v květnu zvýší produkci o 206 tisíc barelů denně, ale až po znovuotevření průlivu, což omezuje růstový potenciál cen ve scénáři zmírnění napětí. Rusko, které se potýká s ukrajinskými útoky na vlastní ropnou infrastrukturu, zůstává klíčovým faktorem na straně nabídky, stejně jako skutečnost, že Irák, Kuvajt, Saúdská Arábie a SAE už svou produkci výrazně omezily. Všechny pohledy se dnes večer upínají k Washingtonu a Teheránu — trh zůstává rukojmím jediného tweetu, který může shrnout otázku mediálního „termínu“.
Všechny tři klíčové klouzavé průměry — EMA 50, EMA 100 a EMA 200 — zůstávají soustředěné v pásmu kolem 74 až 79 USD, což znamená, že se současná cena obchoduje s prémií více než 45 % nad dlouhodobými průměry. Jde o extrémní odchylku od historické normy. RSI (14) dosahuje až 86,67, tedy úrovně překoupenosti, která jasně překonává vrcholy RSI z roku 2022. V tuto chvíli však turbulence kolem nejistého výsledku jednání mezi USA a Íránem neumožňují snížení tlaku na poptávku po této komoditě. Zdroj: xStation
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
