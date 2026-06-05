Zlato a Bitcoin klesají kvůli posilujícímu americkému dolaru 📌

Klíčová data z amerického trhu práce NFP dnes přiměla investory k návratu k dolaru. To vytlačilo výnosy amerických státních dluhopisů výše a vytvořilo technický tlak na aktiva, která jsou tradičně vnímána jako negativně korelovaná se silou americké měny, včetně Bitcoinu a zlata.
Bitcoin klesl pod 62 000 USD a nyní ztrácí zhruba 55 % ze svých nedávných maxim. Zlato odepisuje přibližně 1,5 % a na denním grafu se propadlo pod svůj 200denní exponenciální klouzavý průměr. Jde o klíčovou úroveň podpory pro dlouhodobé momentum.
Technická analýza: Zlato (D1)
Denní uzavření pod EMA200 (červená linie) by mohlo signalizovat riziko hlubšího poklesu směrem k oblasti 4 100 USD, která odpovídá lokálním minimům z února. Takový pohyb by znamenal korekci přibližně o 30 % z historického maxima zlata.
Proražení současné trojúhelníkové formace směrem dolů by mohlo spustit další medvědí impuls. První významná podpora se nachází poblíž předchozího panického minima. Naopak návrat směrem k pásmu 4 500–4 600 USD by zvýšil pravděpodobnost pokračující konsolidace a mohl by připravit půdu pro proražení směrem vzhůru. První významná rezistenční zóna se nachází kolem 4 750–4 800 USD.
Zdroj: xStation5
Technická analýza: Bitcoin (D1)
Při pohledu na největší kryptoměnu světa je patrné, že tržní panika výrazně zesílila. Bitcoin se aktuálně obchoduje poblíž 62 000 USD, tedy na nejnižší úrovni od 5. února 2026.
Indikátor RSI se nachází na úrovni 17,4, což signalizuje extrémně přeprodané podmínky poté, co byla cena znovu odmítnuta po nedávném pohybu směrem k překoupenému pásmu poblíž úrovně 70.
Srovnání současného cyklu s medvědím trhem z let 2021–2022 ukazuje výrazné podobnosti, zejména v tom, co lze označit za „třetí fázi“ panických výprodejů. Během třetí hlavní sestupné vlny v roce 2022 Bitcoin klesl přibližně k 22 000 USD, než nakonec v listopadu našel konečné dno poblíž 15 000 USD.
Pokud by současný pokles následoval podobný scénář a prohloubil se o dalších 30 % ze současných úrovní, znamenalo by to potenciální cíl poklesu poblíž 43 000 USD. Zároveň úroveň 60 000 USD zůstává klíčovou podpůrnou zónou pro býky. Proražení pod tuto hranici by mohlo spustit novou vlnu likvidací dlouhých pozic a dále urychlit poklesové momentum.
Zdroj: xStation5
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