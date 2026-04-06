Graf dne 📉 OIL ztrácí, Citrini hlásí vyšší lodní provoz v Hormuzském průlivu (06.04.2026)

Ropa Brent (OIL) zahájila dnešní seanci růstem nad 110 USD za barel, ale následně se znovu objevil tlak na pokles. Částečně za tím stojí pokračující jednání mezi Íránem a USA po Trumpově ultimátu. Zároveň společnost Citrini zveřejnila analýzu založenou na OSINT, postavenou na pozorováních získaných přímo z Hormuzského průlivu. Podle zprávy fond nasadil místní zdroj ke sledování pohybu tankerů v průlivu, aby ověřil, zda skutečné toky odpovídají datům, která používají globální fondy, algoritmy a analytici k odhadu narušení dodávek ropy a dalších klíčových proměnných.
Co naznačuje zpráva Citrini?
- Podle Citrini většina hedgeových fondů, makro týmů a mediálních komentátorů vyhodnocuje riziko spojené s Hormuzem pomocí dat AIS, tedy signálů z transpondérů vysílaných plavidly.
- Fond tvrdí, že jeho analytik podepsal na ománském kontrolním stanovišti prohlášení, že nebude sbírat žádná data, a následně přes kontrolu propašoval vybavení včetně gimbalu, sady mikrofonů a fotoaparátu Leica se 150násobným zoomem.
- Citrini tvrdí, že datové sady založené na AIS nemusí ukazovat úplný obraz. Jejich zjištění naznačují, že ve standardních sledovacích systémech může v kterýkoli den chybět až 50 % skutečného lodního provozu v průlivu.
- Některá plavidla podle zprávy vypínají transpondéry, falšují cílové destinace nebo zadávají zavádějící identifikační údaje, aby snížila dohledatelnost a omezila riziko zaměření. Zpráva také zmiňuje přítomnost íránské „stínové flotily“, která operuje s vypnutými transpondéry.
- Podle těchto tvrzení takto přepravovalo ropu více než 29 plně naložených tankerů, přičemž od začátku konfliktu bylo do Malajsie dopraveno zboží v hodnotě přibližně 3 miliard USD.
- Spolehlivost těchto zjištění je však zatím obtížné nezávisle ověřit.
- Pokud jsou tato tvrzení přesná, dopady mohou být zásadní. Trh může chybně oceňovat rozsah narušení dodávek v Hormuzském průlivu. Modely ropného trhu, odhady nabídky i širší makro analýzy tak mohou vycházet ze systematicky neúplných dat.
- Hlavní teze spočívá v tom, že účastníci trhu mohou zaměňovat viditelnost v systému AIS za skutečné fyzické toky. V prostředí, kde jsou signály záměrně zamlžovány, může analýza založená pouze na dashboardech zaostávat za reálnou situací v terénu.
- Citrini uzavírá, že rozdíl mezi provozem hlášeným přes AIS a skutečným pohybem tankerů může v současnosti představovat jednu z nejvíce podceňovaných proměnných na globálním energetickém trhu.
Graf OIL (D1)
Zdroj: xStation5
