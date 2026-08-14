Graf dne 🚩 Spekulace o rychlejším zvyšování sazeb v Japonsku — může USDJPY obrátit trend?

USDJPY dnes mírně klesá, částečně kvůli slabšímu americkému dolaru. Japonský jen však podporují také zprávy agentury Reuters. Podle tří anonymních zdrojů obeznámených s uvažováním Bank of Japan by BoJ mohla zvýšit úrokové sazby již v září 2026. Centrální banka údajně také zvažuje zrychlení tempa měnového utahování z dosavadních přibližně dvou zvýšení sazeb ročně. Zdroje poukázaly na možnost zvýšení sazeb na zasedání 17.–18. září, BoJ však tyto zprávy nekomentovala. Pro jen by to mohlo znamenat důležitou změnu příběhu, protože trh by musel počítat nejen s dalším zvýšením sazeb, ale potenciálně také s kratšími intervaly mezi jednotlivými kroky.
- Základní úroková sazba BoJ aktuálně činí 1 %, což je nejvyšší úroveň za 31 let. Na červencovém zasedání centrální banka ponechala sazby beze změny.
- Trhy oceňují přibližně 80% pravděpodobnost zářijového zvýšení sazeb, zatímco výnos pětiletých japonských státních dluhopisů vzrostl na rekordní maximum.
- Jen se navzdory společné japonsko-americké intervenci na devizovém trhu v červenci nadále pohybuje poblíž 160 jenů za dolar.
Proč by BoJ mohla zrychlit zvyšování sazeb?
Hlavním argumentem pro rychlejší měnové utahování je stále problematičtější inflační prostředí v Japonsku. Meziroční velkoobchodní inflace zůstala v červenci poblíž tříletých maxim, zatímco průzkumy inflačních očekávání domácností, podniků a ekonomů ukazují hodnoty blížící se nebo přesahující 2 %.
Obzvlášť důležitý je měnový kurz. Slabý jen zvyšuje náklady na dovoz energií, komodit a dalšího zboží, což může dále zesilovat inflační tlaky v celé ekonomice. V červenci japonská měna klesla na nejslabší úroveň za přibližně 40 let a následné oživení nestačilo k trvalému obratu. Vzhledem k tomu, že ceny ropy zůstávají zvýšené, nabývá slabý jen pro snahu BoJ dostat inflaci pod kontrolu stále většího významu.
Změnu postoje lze pozorovat také v komunikaci centrální banky. Shrnutí názorů z červencového zasedání ukázalo, že někteří členové rady BoJ podporovali rychlejší zvyšování sazeb, aby měnová politika nezaostávala za inflací. Guvernér Kazuo Ueda rovněž naznačil, že tempo utahování může být zrychleno, pokud budou finanční podmínky příliš uvolněné.
Co by rychlejší zvyšování sazeb znamenalo pro jen?
Pro jen není klíčovou otázkou nutně jedno zářijové zvýšení sazeb, ale potenciální změna celé trajektorie úrokových sazeb. Japonsko po mnoho let udržovalo mimořádně nízké náklady na financování, zatímco americké úrokové sazby byly výrazně vyšší. Tento rozdíl zvyšoval atraktivitu strategií založených na financování pozic v jenech a investování do aktiv s vyšším výnosem.
Pokud BoJ přejde od přibližně dvou zvýšení sazeb ročně k častějšímu utahování, mohl by se výnosový diferenciál mezi japonskými a zahraničními aktivy začít zužovat rychleji. Dluhopisový trh naznačuje, že investoři již takový scénář částečně započítávají. Po zprávě Reuters vzrostl výnos dvouletých japonských státních dluhopisů, který je obzvlášť citlivý na očekávání ohledně politiky BoJ, zatímco pětiletý výnos dosáhl rekordního maxima.
Vyhlídka na vyšší japonské úrokové sazby automaticky neznamená trvalé posilování jenu. USDJPY závisí také na výnosech amerických státních dluhopisů, politice Fedu, cenách energií a globální poptávce po dolaru. Zvýšené výnosy amerických dluhopisů nadále poskytují dolaru relativní výhodu, zatímco vyšší ceny ropy jsou pro Japonsko jako významného dovozce energií nepříznivé.
To také pomáhá vysvětlit, proč společná japonsko-americká intervence v červenci nedokázala přinést trvalou změnu trendu měnového kurzu. Intervence může výrazně ovlivnit krátkodobou dynamiku trhu, sama o sobě však může jen obtížně překonat rozdíly v úrokových sazbách a další makroekonomické faktory. Pro dlouhodobější směřování jenu proto může být klíčové, zda případné zářijové zvýšení sazeb bude pouze izolovaným krokem, nebo začátkem rychlejšího cyklu utahování BoJ.
Graf USDJPY (D1, H1)
Měnový pár umazal část ztrát způsobených intervencí, která nepředstavuje trvalý mechanismus ovlivňování tržních sil. USDJPY zůstává v rostoucím cenovém kanálu a dokud se drží nad 155 a 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA200, červená linie, kolem 159), širší uptrend zůstává základním scénářem. Opětovný pokles směrem k 156 by mohl zvýšit pravděpodobnost obratu trendu a nelze jej vyloučit, pokud BoJ přistoupí k významné změně měnové politiky.
Zdroj: xStation5
Na hodinovém intervalu se USDJPY nadále pohybuje v krátkodobém rostoucím kanálu. Proražení pod jeho spodní hranici by mohlo spustit korekci 1:1 a potenciálně posunout měnový pár směrem k oblasti 150.
Zdroj: xStation5
Graf spekulativního pozicování na futures kontraktech na jen ukazuje po posledních intervencích výraznou změnu. Data zveřejněná minulý pátek, která zachycují pozice k předchozímu úterý, ukázala přechod z čistých short pozic do čistých long pozic. V minulosti měly změny podobného rozsahu tendenci poskytovat jenu dodatečnou podporu. Klíčovou otázkou nyní je, co ukážou nejnovější data o pozicování, která zachycují stav k tomuto úterý a budou zveřejněna dnes.
Zdroj: XTB Research
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