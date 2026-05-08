Graf dne: Stříbro se nevzdává 📈 Kapitál se vrací na trh 🔍

SILVER pokračuje v odrazu (+2,1 %) a zotavuje se ze včerejšího poklesu v závěru seance. Znovu testuje psychologickou rezistenci na úrovni 80 USD za unci. Drahé kovy si udržují uptrend navzdory vojenskému incidentu v Hormuzském průlivu, protože obnovená spekulativní poptávka podporuje pokračující růst.
Kontrakt SILVER získal zpět přibližně polovinu včerejšího závěrečného „dipu“. Průraz nad tři klíčové exponenciální klouzavé průměry (EMA10, EMA30 a EMA100) poskytuje jasný signál býčího momenta. Pokud však cena nepotvrdí průraz nad 80 USD, zůstává další konsolidace kolem těchto průměrů pravděpodobnější než trvalý breakout. Zdroj: xStation5
Co dnes táhne SILVER?
- Slabší dolar: Trh započítává deeskalaci. Dollar Index (USDIDX) několik seancí testuje klíčový support poblíž 97,50–97,80, tedy zhruba 2měsíční minima. Návrat na úrovně před konfliktem s Íránem naznačuje, že trh agresivně započítává mírový scénář a odstraňuje geopolitickou rizikovou prémii. Výnosy amerických 10letých dluhopisů navíc zůstávají 10 bazických bodů pod dubnovými maximy, což zvyšuje relativní atraktivitu aktiv bez výnosu.
- Geopolitická apatie: Hormuzský průliv je ignorován. Navzdory přestřelce zahrnující americké torpédoborce stříbro rychle obnovilo růst. Návrat k trendům před incidentem, tedy slabšímu dolaru, klesající ropě a stabilním výnosům, ukazuje, že investoři vnímají regionální napětí jako přechodný „šum“. Raději se soustředí na optimismus kolem navrhované jednostránkové mírové dohody.
- Akumulace stříbra: Návrat „hot money“. Data skupiny CME Group potvrzují, že objemy obchodování futures a opcí na stříbro se odrážejí od měsíčních minim. To signalizuje návrat spekulativní poptávky. Návrat k neutrálním úrovním aktivity při současné obraně technického odrazu naznačuje, že kapitál přestal z trhu odtékat a nyní se připravuje na možný breakout. Nedávné poklesy tak trh vnímá jako příležitost k budování dlouhých pozic.
Denní objem derivátů na stříbro: tmavě modrá – futures, světle modrá – opce. Zdroj: CME Group
