Graf dne: US100 (24. 4. 2026)

Index Nasdaq 100 (US100) se pohybuje v prostředí plném protichůdných signálů, kde se působivé výsledky jednotlivých společností střetávají s rostoucími geopolitickými riziky a strukturálními změnami v technologickém sektoru. Patová situace mezi USA a Íránem, která nyní trvá už devátý týden, žene ceny ropy vzhůru o více než 10 % týdně, což se promítá do rostoucích inflačních tlaků a komplikuje výhled měnové politiky Fedu. Technologický sektor zároveň prochází vnitřním rozdělením – Intel po výborných kvartálních výsledcích vyskočil o 20 %, čímž podpořil růst kontraktů na Nasdaq, zatímco softwarové firmy čelily výraznému výprodeji po výsledcích společností IBM (-9,5 %) a ServiceNow (-17,5 %). Investoři se obávají, že umělá inteligence může narušit tradiční obchodní modely softwarových firem. Meta oznámila propuštění 8 000 zaměstnanců v rámci přesunu zdrojů směrem k AI, Microsoft poprvé ve své historii nabídl dobrovolné odstupné a OpenAI představila GPT-5.5. To vše posiluje dojem, že technologický sektor prochází hlubokou transformací. Akciový trh navíc zůstává v režimu úzkého leadershipu, kdy růst táhnou téměř výhradně polovodiče – iShares Semiconductor ETF zaznamenal už 17. růstovou seanci v řadě, zatímco software ETF od začátku roku ztrácí už 16 %.
Na denním grafu US100 vidíme jasný uptrend, který trvá od minima kolem 24 959 bodů na přelomu roku a dostal index na současné úrovně kolem 27 095 bodů. Cena se pohybuje v rámci dobře strukturovaného rostoucího kanálu a systematicky vytváří vyšší maxima i vyšší minima, což potvrzuje sílu býků. Za pozornost však stojí indikátor RSI(14), který dosáhl hodnoty 73,29, a překonal tak hranici 70, tedy pásmo překoupenosti. Historicky to signalizuje zvýšené riziko korekce nebo alespoň konsolidace. Poslední svíčky navíc naznačují určité váhání v blízkosti současných maxim a čtvrteční seance, během níž index vytvořil nové intradenní maximum, ale nakonec uzavřel v červených číslech, může být prvním signálem, že růstové momentum slábne.
Zdroj: xStation
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
