Graf dne 🗽 US100 pokračuje v oživení díky výsledkům americké výsledkové sezóny

Futures na index Nasdaq 100 (US100) dnes vzrostly o 0,15 % a posunuly se směrem k hranici 26 000 bodů. Index se zdá být jen krůček od rekordní úrovně, i když pokračuje výprodej akcií několika technologických gigantů, jako jsou Microsoft a Palantir. Mezitím je sezóna výsledků za 4. čtvrtletí 2025 již jasně za polovinou a trh dostává řadu signálů, které lze interpretovat bez zbytečného přehánění. Obraz je konzistentní a opakovatelný: společnosti plní očekávání, revize se posouvají nahoru a růst zisků zůstává dvouciferný.
Co víme jistě (59 % společností z indexu S&P 500 již zveřejnilo své výsledky)
- 76 % společností překonalo očekávání ohledně zisku na akcii a 73 % překonalo očekávání ohledně tržeb.
- Zveřejněné zisky jsou v průměru o 7,6 % vyšší než odhady, což je v zásadě v souladu s historickými údaji (mezi pětiletým a desetiletým průměrem).
- Tržby jsou v průměru o 1,4 % vyšší než odhady (pod pětiletým průměrem 2,0 %, ale v souladu s desetiletým průměrem 1,4 %).
- Kombinovaná míra růstu zisku činí 13,0 % meziročně pro index S&P 500. Pokud se tento trend udrží, bude to páté čtvrtletí v řadě s dvouciferným růstem zisku.
- Smíšená míra růstu tržeb činí 8,8 % meziročně, což by bylo nejvyšší tempo od 3. čtvrtletí 2022 (11,0 %) a 21. čtvrtletí v řadě, kdy index zaznamenal růst tržeb.
- Revize v průběhu sezóny: k 31. prosinci trh oceňoval růst zisků ve 4. čtvrtletí na úrovni 8,3 %; dnes je to 13,0 %, což odráží pozitivní překvapení v oblasti EPS a celkový vzestupný trend.
- Prognóza pro 1. čtvrtletí 2026: 23 společností vydalo negativní prognózu EPS, zatímco 28 vydalo pozitivní prognózu.
- Předpokládaný 12měsíční P/E indexu S&P 500 je 21,5, což je nad 5letým průměrem (20,0) i 10letým průměrem (18,8). To je důležité, protože trh není „levný“, takže kvalita dosahovaných zisků má větší váhu.
Proč se technologické a globálně orientované společnosti v současné době jeví jako lepší?
Praktickým úhlem pohledu na data je geografická expozice tržeb. S oslabením amerického dolaru vykazují společnosti generující více tržeb mimo USA jasně silnější růst.
- Společnosti s >50 % tržeb v USA: zisk +10,0 % meziročně, tržby +7,7 % meziročně
- Společnosti s >50 % tržeb mimo USA: zisk +17,7 % meziročně, tržby +11,9 % meziročně
Zde je klíčová analytická nuance: NVIDIA je největším jednotlivým přispěvatelem k tomuto nadprůměrnému výkonu. Pokud vyloučíme NVIDIA ze skupiny „s větší mezinárodní expozicí“, růst se zpomalí na zisk +12,0 % a tržby +9,9 %. Rozdíl se zmenšuje, ale nezmizí, což naznačuje, že příznivý vliv měnových kurzů a širší globální expozice jsou reálné, přičemž NVDA poskytuje další impuls.
Co v posledních dnech zvýšilo tempo růstu?
- V uplynulém týdnu bylo zlepšení tempa růstu zisků způsobeno hlavně pozitivními překvapeními v oblasti EPS, zejména v odvětvích komunikačních služeb, zdravotnictví a financí.
- Od 31. prosince nejvíce k nárůstu tempa růstu zisků přispěly sektory průmyslu, informačních technologií a komunikačních služeb.
- Na straně tržeb (od 31. prosince) nejvíce k zlepšení růstu tržeb přispěly sektory informačních technologií, komunikačních služeb, zdravotnictví a průmyslu.
- 9 z 11 sektorů vykazuje meziroční růst zisků, v čele s informačními technologiemi, průmyslem a komunikačními službami.
- Dva sektory vykazují meziroční pokles zisků: spotřební zboží a zdravotnictví.
US100 (H1)
US100 se obchoduje nad 200denním EMA (červená čára) a nachází se přibližně 1 000 bodů pod historickým maximem poblíž 26 400.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
