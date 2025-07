Graf dne – USDCAD (11.07.2025)

Kanadský dolar dnes oslabuje o více než 0,3 % vůči americkému dolaru po oznámení nových 35% cel na kanadské zboží. Měnový pár USDCAD se odrazil od rezistentní zóny v oblasti 1,373–1,375, k čemuž přispěla uklidňující rétorika kanadských představitelů. Nadcházející data z trhu práce však mohou na pár znovu vyvinout tlak směrem vzhůru.

Zdroj: xStation5

Napětí mezi USA a Kanadou znovu roste

Na začátku týdne se zdálo, že obchodní napětí mezi USA a jejich největším obchodním partnerem mimo EU polevuje. Nedávné setkání Donalda Trumpa a kanadského premiéra Marka Carneyho se neslo ve znamení vstřícnosti a společné snahy podpořit konkurenceschopnost severoamerického regionu. Obě strany se dohodly na finalizaci obchodní dohody do 21. července a Kanada následně zrušila plánovanou 3% digitální daň cílenou na americké firmy.

Jen o několik dní později však došlo k obnovení napětí. Trump oznámil odvetné clo ve výši 35 %, a to s odvoláním na kanadské kvóty na dovoz mléčných výrobků a krizi související s fentanylem. Toto oznámení vedlo k prudkému oslabení kanadského dolaru, které však bylo částečně zmírněno uklidňujícími komentáři Carneyho a ministra financí Champagnea. Ti zdůraznili, že (1) jednání stále probíhají a Kanada jako největší odběratel amerického zboží má strategickou pozici, a (2) navrhované clo se nevztahuje na zboží vyhovující dohodě USMCA.

Co ukáže trh práce?

Pokud zklamou nadcházející data z trhu práce, může být CAD vystaven dalšímu tlaku. Aktuální prognózy počítají s mírným nárůstem zaměstnanosti o 10 000 osob (oproti 8 800 v květnu), a to díky mírnému zlepšení sentimentu ve výrobním sektoru a celkové podnikatelské důvěře. Zhoršující se obchodní vztahy s USA však mohou tento vývoj ohrozit. Zaměstnavatelé stále častěji upravují počet odpracovaných hodin namísto přijímání nových pracovníků, a proto by se míra nezaměstnanosti mohla zvýšit na 7,1 %, což by podtrhlo zranitelnost ekonomiky vůči vnějším politickým šokům.

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!

Konkurenční spready

Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle

Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma: