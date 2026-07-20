💴 Graf dne: USDJPY – Dolar vyhrává další kolo, ale Tokio se připravuje na odpověď

Trh USDJPY připomíná další kolo souboje dvou těžkých váhových boxerů. Na jedné straně stojí dolar, podporovaný vysokými výnosy amerických aktiv a přetrvávající úrokovou výhodou. Na druhé straně stojí jen, který navzdory zahájení procesu normalizace měnové politiky Bank of Japan zůstává pod tlakem.
Japonsko udělalo první krok směrem k opuštění ultramírné politiky, avšak rozdíl mezi úrokovými sazbami v USA a Japonsku zůstává obrovský. Právě tento faktor nadále představuje hlavní argument ve prospěch dolaru.
Zároveň se kurz USDJPY nachází na úrovni, která přitahuje zvýšenou pozornost spekulantů i japonských úřadů. Dnešní svátek v Japonsku znamená nižší likviditu na trhu, přičemž takové podmínky zpravidla zvyšují riziko prudkých pohybů. Tokio již mnoho měsíců signalizuje, že nepřipustí nadměrnou volatilitu jenu, a trh proto musí počítat s možností přímé intervence.
USDJPY v současnosti připomíná zápas, v němž dolar nadále získává body díky fundamentální převaze, avšak každý další pohyb vzhůru zvyšuje riziko reakce ze strany Japonska.
Zdroj: xStation5
Faktory, které v současnosti formují USDJPY
1. Japonsko a riziko měnové intervence
Nejdůležitějším psychologickým prvkem pro trh USDJPY zůstává možnost přímé reakce japonských úřadů.
Japonské ministerstvo financí trh s devizami sleduje již mnoho měsíců a opakovaně zdůrazňovalo, že nadměrná volatilita kurzu jenu si může vyžádat adekvátní opatření. Nejde však výhradně o konkrétní úroveň USDJPY, ale především o tempo změn.
Historie ukazuje, že Japonsko reagovalo nejčastěji tehdy, když oslabování jenu začínalo nabývat prudkého charakteru a ovlivňovalo očekávání podniků i domácností. Tokijské úřady si jsou vědomy, že příliš slabá měna zvyšuje náklady na dovoz energií a surovin, což může komplikovat boj s inflací.
Dnešní svátek v Japonsku přitahuje na tento trh ještě větší pozornost. Při omezené likviditě mohou i menší kapitálové toky způsobovat výraznější pohyby kurzu. Pro úřady může jít o okamžik, kdy by případná intervence měla větší psychologický efekt.
Japonsko si zároveň musí zachovat trpělivost. Příliš rychlé čerpání devizových rezerv by mohlo přinést pouze krátkodobý efekt, pokud by fundamenty nadále zůstávaly na straně dolaru. Tokio potřebuje moment, kdy bude trh nejnáchylnější ke změně směru.
2. Rozdíl úrokových sazeb zůstává hlavním argumentem ve prospěch dolaru
Nejdůležitějším fundamentem pro USDJPY zůstává rozdíl v měnové politice Spojených států a Japonska.
Bank of Japan zahájila proces zvyšování úrokových sazeb, avšak cesta k restriktivnější politice bude i nadále velmi pozvolná. Federální rezervní systém naproti tomu udržuje sazby na vysoké úrovni a investoři stále analyzují, kdy a jakým tempem se Fed rozhodne zahájit cyklus snižování sazeb.
Pro devizový trh mají klíčový význam nejen aktuální úrovně úrokových sazeb, ale také výnosy dluhopisů a očekávání ohledně budoucího vývoje.
Pokud Fed zachová opatrný přístup a bude omezovat očekávání rychlého uvolňování politiky, dolar může zůstat nadále podporovaný. I při nižší inflaci v USA může dolarová výhoda přetrvat v případě, že reálné úrokové sazby zůstanou pro investory atraktivní.
Na japonské straně vypadá situace jinak. Bank of Japan musí vyvažovat potřebu normalizace měnové politiky s rizikem oslabení hospodářského růstu. Příliš rychlé zvyšování sazeb by mohlo ekonomice uškodit, a proto zůstává proces zpřísňování opatrný.
3. Konflikt na Blízkém východě a ropa zvyšují tlak na jen
Dalším faktorem ovlivňujícím USDJPY zůstává geopolitická situace na Blízkém východě.
Eskalující konflikt v Perském zálivu zvýšil důležitost trhu s ropou a rizika narušení dodávek energie. Růst cen ropy může na měny působit prostřednictvím několika kanálů.
První z nich se týká inflace. Dražší energie ztěžuje další snižování cenových tlaků a může omezovat prostor centrálních bank pro uvolňování měnové politiky. Druhý kanál souvisí s bezpečností. V obdobích zvýšené nejistoty investoři často směřují kapitál do dolaru jako globální rezervní měny. To představuje dodatečnou podporu pro americkou měnu v momentech nárůstu rizika.
Pro Japonsko je situace obzvláště obtížná, neboť tato země zůstává velkým dovozcem energií. Vyšší ceny ropy mohou zhoršovat obchodní bilanci a zvyšovat náklady pro ekonomiku. V důsledku toho mohou geopolitické události v současnosti působit proti jenu, přestože japonská měna historicky v obdobích zvýšené averze k riziku často profitovala.
USDJPY: dolar stále vede, ale Japonsko zůstává ve hře
Současná situace na USDJPY je výsledkem několika překrývajících se faktorů, které působí různými směry.
Dolar nadále těží z výhody plynoucí z rozdílu úrokových sazeb a vysokých výnosů amerických dluhopisů. Fed přes slabší inflační data zůstává opatrný ohledně rychlého zahájení cyklu snižování sazeb, což omezuje tlak na americkou měnu. Na druhé straně se Japonsko nachází v obtížné pozici. Bank of Japan zahájila změnu směru měnové politiky, avšak tempo normalizace zůstává pomalé. Zároveň každé další oslabení jenu zvyšuje tlak na ministerstvo financí, které musí brát v úvahu hospodářské náklady příliš slabé měny.
Z technického hlediska zůstává pár v rostoucím trendu a pohybuje se v rámci vzestupného kanálu. Indikátor RSI se nachází v pozitivním pásmu, avšak zatím nenaznačuje extrémní překoupenost trhu, což nasvědčuje přetrvávajícímu tlaku na straně kupujících.
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