Graf dne: USDJPY – Změna trendu? (03.07.2026)

Kurz USDJPY vzrostl ve středu na nejvyšší úroveň od prosince 1986 (162,8). Od té doby však zaznamenal pokles přesahující 1 %.
Změna přístupu k měnovým intervencím
Červnové pokusy o intervenci ze strany japonských úřadů se ukázaly jako neúspěšné. Po krátkodobých poklesech pár USDJPY dosahoval nových vrcholů.
Z tohoto důvodu, podle informací agentury Reuters, mají představitelé upustit od dosavadní praxe signalizování rizika intervence a místo toho přijmout opatření zaměřená na vyvíjení tlaku na spekulanty a zvyšování nákladů spojených s hraním na pokles jenu. Opuštěna má být rovněž komunikace naznačující konkrétní úrovně kurzu, které by mohly vyvolat zásah úřadů.
Změna přístupu zřejmě získává podporu trhů – jen včera v dopoledních hodinách posílil vůči dolaru o téměř 0,9 % a zisky si udržel až do konce dne díky slabšímu, než se očekávalo, zprávě NFP z amerického trhu práce.
Dnes japonská měna dále posiluje, na čemž se může podílet jak širší slabost dolaru, tak vyjádření ministryně financí Satsuki Katayamy, která prohlásila, že Tokio zůstává připraveno k intervenci na devizovém trhu, přičemž zdůraznila těsnou spolupráci s Washingtonem v této oblasti. Vyjádřila se rovněž k rostoucím výnosům dluhopisů a podotkla, že fiskální politika bude vedena tak, aby obnovila důvěru trhů.
Před námi další zvyšování sazeb
Bank of Japan se nachází v historickém přelomovém okamžiku, kdy se odkláníí od dekád ultravstřícné měnové politiky. V polovině června zvýšila základní úrokovou sazbu na nejvyšší úroveň od roku 1995 (1 %).
Podle tržního konsensu a signálů od členů správní rady (mimo jiné jestřábího Naoki Tamury) to není konec cyklu zpřísňování. Trh očekává, že sazby budou systematicky růst v několikaměsíčních intervalech směrem k neutrální sazbě, která se podle vyjádření představitelů nachází na úrovni 1,5 %–2,0 %.
Vládní administrativa silně tlačí na zvyšování sazeb, aby zabránila nadměrnému znehodnocení měny. Na okraj stojí za zmínku, že jedním z hlavních beneficientů této situace je japonský bankovní sektor.
Zpřísňování podporují makroekonomická data
Základem pro pokračování jestřábího obratu zůstávají data. Bank of Japan výrazně zvýšila své prognózy inflace a očekává růst jádrové míry na úroveň 2,5–3 % ve fiskálním roce 2026, výrazně nad 2% inflačním cílem.
Zvýšená zůstávají také střednědobá a dlouhodobá inflační očekávání. Navíc inflace přestala být tažena výhradně vnějšími faktory. Mzdy rostly v dubnu (3,5 %) nejrychleji od roku 2024 a japonské firmy stále ochotněji přenášejí vyšší mzdové náklady do konečných cen.
Technická analýza
Graf 1: USDJPY (03.12.2025 – 03.07.2026)
Zdroj: xStation, 03.07.2026
Navzdory výrazné korekci je pár stále v dlouhodobém a stabilním uptrendu. Základní struktura, tedy vzorec vyšších maxim a vyšších minim na denní bázi, zatím nebyla trvale narušena.
Okolí úrovně 160,2 představuje v současnosti kritickou obrannou zónu, která vyplývá ze souběhu dvou důležitých technických faktorů: 50období exponenciálního klouzavého průměru (EMA 50 – úroveň 160,268) a hladiny Fibonacciho retracementu 23,6 % vytyčeného pro širší vzestupnou vlnu.
RSI opustil silně překoupené pásmo a stabilizoval se na téměř zcela neutrální úrovni (50,2). To vytváří prostor pro vznik nového směrového impulsu.
Krátkodobou dominanci nabídkové strany potvrzuje MACD. Průnik signální linie shora a narůstající negativní histogram odrážejí sestupné momentum, což vyžaduje opatrnost při předčasném předpokladu, že korekce definitivně skončila.
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