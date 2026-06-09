Graf dne: USDNOK (09.06.2026)

Pondělní růst cen energetických komodit se ukázal jako krátkodobý. To dále zatěžuje norskou korunu. Pár USDNOK se přibližuje k úrovni 9,50, která byla naposledy viděna před dvěma měsíci. Vedle zpráv z Blízkého východu by se zítra měly do centra pozornosti dostat plánované údaje o květnové inflaci z Norska i USA.
Geopolitika
Víkendová výměna palby mezi Izraelem a Íránem zpochybnila křehké příměří, které v regionu aktuálně platí. Pod tlakem Washingtonu obě strany zastavily další útoky. Situace však zůstává velmi nejistá. To by mohlo udržet vysokou volatilitu cen klíčových energetických komodit.
Makroekonomická data
Zítřejší údaje by měly ukázat, že jádrová inflace v Norsku zůstala beze změny na 3,2 %. Celková inflace by měla mírně klesnout na 3,1 %. Překvapení směrem vzhůru by mohlo zvýšit očekávání dalšího zpřísnění měnové politiky ze strany Norges Bank. Připomeňme, že centrální banka v květnu provedla první zvýšení úrokových sazeb od roku 2023. Reagovala tak na rychle rostoucí inflační očekávání, trvale zvýšený růst mezd a znepokojivou setrvačnost jádrové inflace.
Mezitím se očekává, že celkový ukazatel CPI ve Spojených státech mírně vzroste na 4,2 %. Konsenzus také počítá s mírným růstem jádrového ukazatele na 2,9 %. Investoři již plně započítali zvýšení sazeb Fedu v roce 2026. Další nárůst cenových tlaků by mohl zvýšit pravděpodobnost, že k tomuto zvýšení dojde už letos na podzim.
Technická analýza
Graf: USDNOK (01.07.2025–09.06.2026)
Zdroj: xStation, 09.06.2026
Po vytvoření nového lokálního minima na úrovni 9,13 následoval silný a agresivní odraz tažený poptávkou. První dvě klíčové úrovně technické rezistence byly prolomeny. Cena se přiblížila k úrovni 50% Fibonacciho retracementu, která by mohla sloužit jako zásadní test pro probíhající uptrend.
Silná dynamika pohybu se odráží v technických indikátorech. RSI se aktuálně pohybuje kolem 67 bodů. To signalizuje, že trh postupně vstupuje do překoupeného pásma, což by mohlo vyvolat dočasnou pauzu v momentu.
Klíčové úrovně ke sledování:
- Směrem vzhůru: Pokud se kupujícím podaří udržet cenu nad testovanou úrovní 50% Fibo, dalším přirozeným cílem trhu by mohla být úroveň 9,56, kde se nachází 61,8% Fibonacciho retracement i 100 EMA.
- Směrem dolů: Naopak trvalé odmítnutí aktuální úrovně rezistence by znamenalo očekávání návratu k primárnímu trendu a retest nižších úrovní supportu.
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