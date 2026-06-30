Graf dne: Zlato roste nad 4 000 USD po propadu – Co předpovídá Goldman Sachs? (30.06.2026)

Přestože zlato od konce ledna ztratilo téměř 30 % a od vypuknutí konfliktu s Íránem dosáhl pokles přibližně 24 %, Goldman Sachs se domnívá, že dlouhodobý vzestupný trend zůstává neporušen. Podle analytiků banku současná korekce pramení především z očekávání přísnější politiky Fedu, avšak fundamentální argumenty ve prospěch růstu cen zlata zůstávají silné.
Klíčové informace
- Goldman Sachs potvrdil prognózu předpokládající růst ceny zlata na 4 900 USD za unci do konce roku 2026, přičemž poukazuje na přetrvávající strukturální a cyklické faktory podporující trh.
- Podle analytiků zůstávají nejdůležitějším dlouhodobým motorem nákupy centrálních bank, zejména z rozvíjejících se trhů. Proces diverzifikace rezerv se urychlil po zmrazení ruských aktiv v roce 2022 a nadále představuje silný zdroj poptávky.
- Goldman Sachs upozorňuje na nejnovější průzkum World Gold Council, podle nějž 45 % centrálních bank plánuje v příštích 12 měsících zvýšit rezervy zlata. Jde o nejvyšší podíl v historii tohoto průzkumu.
- V krátkodobém horizontu však zlato zatěžuje jestřábí rétorika Federálního rezervního systému. Trh začal opět oceňovat možnost zvyšování úrokových sazeb v USA, což omezuje příliv kapitálu do zlatých ETF fondů.
- Vyšší výnosy dluhopisů spolu s přetrvávajícími vysokými inflačními očekáváními zvyšují atraktivitu aktiv generujících výnos, v důsledku čehož část kapitálu odtéká z trhu drahých kovů.
- Goldman Sachs však nesdílí přesvědčení trhu ohledně dalšího zpřísňování měnové politiky. Ekonomové banku očekávají, že Fed ponechá úrokové sazby letos beze změny a cyklus snižování zahájí až ve druhé polovině příštího roku.
- Takový scénář by měl postupně zlepšovat pozicionování zlatých ETF fondů, které historicky silně reagují na výhled klesajících reálných úrokových sazeb.
- Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu Goldman Sachs nadále vidí převahu rizik příznivých pro růst cen zlata. Kromě nákupů centrálních bank banka poukazuje také na rostoucí obavy o fiskální stabilitu vyspělých zemí, které mohou zvyšovat zájem soukromých investorů o drahé kovy.
Goldman Sachs se domnívá, že současná slabost zlata pramení především z přechodných makroekonomických faktorů. Pokud se Fed ukáže jako méně jestřábí, než trh v současnosti předpokládá, a centrální banky si udrží vysoké tempo nákupů, mohou se ceny drahého kovu vrátit k dlouhodobému vzestupnému trendu. Klíčovými faktory pro další dynamiku tak mohou být ceny ropy a inflační data. Klíčový odpor leží v blízkosti 4 400 USD za unci, kde se nachází 200denní exponenciální klouzavý průměr EMA200 (červená linie). Průměry EMA50 a EMA200 směřují k medvědímu křížení ve formaci „zlatého kříže" – pokud se překříží, půjde o první případ od roku 2023. Samotné toto uspořádání však nemá silnou předpovědní hodnotu pro trend a nezřídka se ukáže spíše jako doklad výrazného přeprodání. Důležitá podpora pro zlato se nachází u 3 800 USD za unci (cenová reakce z roku 2025).
Zdroj: xStation5
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