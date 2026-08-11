🚨Trump tvrdí, že Hormuz je otevřený. Ropa za týden zdražila o 14 %🛢️📈

- Trump tvrdí, že USA mají Hormuzský průliv pod „100-procentní kontrolou“, reálná lodní doprava však zůstává výrazně omezená
- Írán podmiňuje plné otevření průlivu splněním několika požadavků, přičemž nový spor mezi Washingtonem a Teheránem vznikl také ohledně válečných reparací
- Brent se z minulotýdenních úrovní pod 80 dolary dostal nad 89 dolarů za barel a od minulého týdne tak zdražil o téměř 15 %
- Trump tvrdí, že USA mají Hormuzský průliv pod „100-procentní kontrolou“, reálná lodní doprava však zůstává výrazně omezená
- Írán podmiňuje plné otevření průlivu splněním několika požadavků, přičemž nový spor mezi Washingtonem a Teheránem vznikl také ohledně válečných reparací
- Brent se z minulotýdenních úrovní pod 80 dolary dostal nad 89 dolarů za barel a od minulého týdne tak zdražil o téměř 15 %
Napětí kolem Hormuzského průlivu opět výrazně rozhýbalo ceny ropy. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy mají nad strategickou námořní trasou „100-procentní kontrolu“ a americké námořnictvo ji vyčistilo od min. Podle Trumpa je tak průliv otevřený. Situace v lodní dopravě však ukazuje podstatně komplikovanější obraz.
V pondělí proplulo Hormuzským průlivem pouze šest plavidel. To je méně než průměr přibližně 11 lodí za předchozích deset dní a výrazně pod 130 až 140 plavidly denně před začátkem války. Vývoz ropy přes Hormuz navíc v týdnu do 7. srpna klesl na přibližně 3 miliony barelů denně ze 4,4 milionu v předchozím týdnu. Ještě začátkem minulého týdne přitom trhy sázely na postupné uklidnění situace. Írán a Omán pracovaly na dohodě, která měla vytvořit nové koridory pro lodní dopravu. Naděje na obnovení přepravy stlačila Brent až pod hranici 80 dolarů za barel. Postupně se však ukázalo, že dohoda o lodních trasách automaticky neznamená úplné otevření Hormuzu.
Hlavním problémem zůstávají výrazně odlišné požadavky Washingtonu a Teheránu. Írán podmiňuje otevření průlivu mimo jiné zrušením americké námořní blokády a sankcí, stažením amerických sil a zaplacením válečných reparací. Trump nyní spor ještě vyostřil, když požadavek na reparace obrátil a prohlásil, že kompenzace by měl naopak platit Írán Spojeným státům. Ropa proto za poslední týden prudce otočila směr. Brent se z úrovní pod 80 dolary dostal v úterý nad 89 dolarů za barel a od minulého týdne tak zdražil o téměř 15 %. Jen v pondělí si připsal přibližně 5 %. Americká WTI se v úterý dostala nad 84 dolarů za barel.
Pro ropný trh totiž není rozhodující, kdo deklaruje kontrolu nad Hormuzem, ale zda se přes jednu z nejdůležitějších energetických tepen světa skutečně obnoví pravidelná přeprava. Dokud zůstává tankerová doprava utlumená a dohoda mezi USA a Íránem je v nedohlednu, geopolitická riziková přirážka může v cenách ropy zůstat výrazná.
GRAF: Vývoj ceny ropy Brent (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
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