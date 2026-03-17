H&M sází na vlákna z CO2, zatímco Rubi škáluje textilní technologii z zachyceného uhlíku

H&M spolupracuje se startupem Rubi na přeměně zachyceného oxidu uhličitého na umělá celulózová vlákna, čímž rozšiřuje své materiálové sázky v rámci strategie udržitelnosti. Rubi uvádí, že jeho enzymatický proces dokáže převádět CO2 na celulózu pro vlákna jako lyocell a viskóza, zatímco H&M už startup podpořilo prostřednictvím H&M Group Ventures.
Jak technologie funguje
Rubi uvádí, že používá kaskádu enzymů ke zpracování odpadního CO2 na celulózu, přičemž výstup je určen pro odvětví, která už celulózové vstupy používají. Podle TechCrunch firma buduje demonstrační výrobní systém, který má produkovat desítky tun materiálu, a materiál již testovala s 15 pilotními partnery včetně H&M, Patagonie a Walmartu.
Proč je to pro H&M důležité
Pro H&M toto partnerství zapadá do širší snahy snížit stopu materiálového mixu a omezit závislost na konvenčních surovinách. Firma uvádí, že do roku 2030 chce, aby 100 % jejích materiálů bylo buď recyklovaných, nebo udržitelně získávaných, přičemž její poslední aktualizace k materiálům ukazuje, že podíl recyklovaných materiálů v roce 2024 dosáhl 29,5 % a podíl recyklovaných nebo udržitelně získávaných materiálů 89 %.
Tento krok je důležitý i proto, že umělá celulózová vlákna, jako je viskóza, se tradičně vyrábějí z dřevní buničiny. Argument Rubi je, že celulóza vyrobená ze zachyceného uhlíku by mohla nabídnout alternativu s nižší spotřebou zdrojů, přičemž startup uvádí, že jeho proces využívá prakticky nulovou spotřebu vody a půdy.
Klíčovým testem zůstává škálování
Rubi podle TechCrunch nedávno získalo 7,5 milionu USD na další fázi rozvoje a uzavřelo nezávazné off-take dohody v hodnotě více než 60 milionů USD. Další otázkou pro trhy bude, zda se technologii podaří posunout z pilotního ověření k spolehlivé průmyslové výrobě při konkurenceschopných nákladech.
To je důležité i pro širší módní průmysl. Reuters uvedl, že móda se podílí přibližně 2 % až 8 % na globálních emisích, zatímco H&M cílí do roku 2030 na snížení emisí Scope 1, 2 a 3 o 56 % oproti výchozímu roku 2019. Investoři nyní budou sledovat, zda nové materiálové platformy jako Rubi dokážou pomoci módním značkám s dekarbonizací ve velkém měřítku, a ne pouze v malých pilotech.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
📈Planet Labs roste, protože rekordní tržby a backlog podporují růstový výhled
📉Akcie Super Micro prudce padají poté, co byl spoluzakladatel obviněn v údajném schématu pašování AI serverů
🤝Partnerství Nvidie s Groq se mění v reálné produkty, zatímco zrychluje tlak do AI inference
SAP ztrácí 4 % navzdory pozitivnímu doporučení od Bernsteinu 📉
