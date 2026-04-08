Hecla klesá, protože akcie tlačí slabší výhled produkce na rok 2026 a korekce ceny stříbra

Akcie Hecla Mining od svého maxima z počátku roku 2026 výrazně oslabily a 8. dubna se obchodovaly za 19,67 USD, což představuje pokles přibližně o 42,4 % oproti 52týdennímu maximu 34,17 USD. Výprodej přišel poté, co společnost zveřejnila výhled pro rok 2026 s nižší produkcí stříbra a zlata, vyššími kapitálovými výdaji a rekordním rozpočtem na průzkum, a to navzdory tomu, že právě oznámila rekordní tržby a cash flow za rok 2025. Další tlak na sentiment kolem těžařů drahých kovů vytvořila prudká korekce ceny stříbra po lednových maximech.
Slabší výhled na rok 2026 převážil nad rekordním rokem 2025
Hlavním katalyzátorem byl výhled Hecla pro rok 2026. Firma očekává konsolidovanou produkci stříbra v rozmezí 15,1-16,5 milionu uncí, oproti 17,0 milionu uncí v roce 2025, a produkci zlata ve výši 134-146 tisíc uncí, tedy pod úrovní 150 509 uncí vyprodukovaných loni. Hecla uvedla, že nižší výhled souvisí se slabšími očekávanými rudními třídami v dolech Greens Creek a Casa Berardi.
Zároveň firma signalizovala vyšší výdaje. Konsolidované kapitálové investice mají v roce 2026 dosáhnout 255-279 mil. USD, zatímco výdaje na průzkum a pre-development mají téměř zdvojnásobit na rekordních 55 mil. USD. Právě kombinace nižší krátkodobé produkce a vyšších výdajů zřejmě pro investory převážila nad silným zakončením roku 2025.
Toto silné zakončení přitom bylo reálné. Hecla vykázala za rok 2025 rekordní tržby přes 1,4 mld. USD, čistý zisk 321 mil. USD, provozní cash flow 563 mil. USD a volný cash flow 310 mil. USD, přičemž celková produkce stříbra dosáhla horní hranice výhledu na úrovni 17,0 milionu uncí. Trh se ale soustředil spíše na to, co přijde dál, než na právě vykázané výsledky.
Korekce stříbra ubrala část podpory pro marže
Širší trh se stříbrem se po lednovém skoku také zhoršil. Reuters uvedl, že spotová cena stříbra na konci ledna vystoupala na rekordních 121,64 USD za unci, ale do 2. února klesla zhruba o 37 %, když obrat urychlilo zvýšení maržových požadavků a silnější dolar. U těžaře stříbra, jakým je Hecla, může takový pohyb rychle změnit pohled investorů na budoucí marže, zvlášť když výhled produkce už zároveň slábne.
Hecla přesto vstupuje do roku se silnější rozvahou než dříve. Firma zakončila rok 2025 s hotovostí 242 mil. USD, celkovým dluhem 276 mil. USD a poměrem hrubého dluhu k upravené EBITDA na úrovni 0,4x, přičemž v lednu také souhlasila s prodejem Casa Berardi až za 593 mil. USD, aby se více zaměřila na stříbrná aktiva. Pokles akcií ale ukazuje, že investoři chtějí jasnější důkaz, že vyšší ceny stříbra a čistší portfolio dokážou v roce 2026 vyvážit nižší rudní třídy a vyšší výdaje.
Trhy nyní budou sledovat, zda Hecla dokáže splnit produkční cíle pro rok 2026, udržet náklady pod kontrolou a využít případného obnovení růstu ceny stříbra. Investoři se také zaměří na to, jak rychle prodej Casa Berardi posílí rozvahu a zda vyšší průzkumné výdaje začnou podporovat další fázi růstu.
