Hedgeové fondy mění sázky na pšenici ⚠️

- Hedgeové fondy jsou na pšenici poprvé od roku 2022 v čistě býčí pozici.
- Důvodem jsou hlavně sucho v USA a problémy s dodávkami paliv a hnojiv.
- Dlouhé pozice vzrostly na 117 375 lotů, nejvýše za více než šest let.
- Krátkodobě ceny korigovaly, ale sentiment na trhu zůstává výrazně silnější než dříve.
- Hedgeové fondy jsou na pšenici poprvé od roku 2022 v čistě býčí pozici.
- Důvodem jsou hlavně sucho v USA a problémy s dodávkami paliv a hnojiv.
- Dlouhé pozice vzrostly na 117 375 lotů, nejvýše za více než šest let.
- Krátkodobě ceny korigovaly, ale sentiment na trhu zůstává výrazně silnější než dříve.
Hedgeové fondy se poprvé za téměř čtyři roky přiklonily k růstovému výhledu na pšenici. Podle dat americké CFTC převýšily dlouhé pozice na chicagské pšenici krátké kontrakty o 8 641 lotů, což znamená obrat po dlouhém období negativního sentimentu, který trval od června 2022.
Za změnou nálady stojí hlavně kombinace geopolitických a klimatických faktorů. Výrazně vzrostl počet dlouhých pozic na 117 375 lotů, tedy na nejvyšší úroveň za více než šest let, zatímco objem krátkých pozic klesl na 108 734 lotů. Investoři tak začínají více sázet na možnost dalšího růstu cen.
Významným podpůrným faktorem je pokračující sucho v oblasti US Plains, které ohrožuje produkci v jednom z klíčových pěstitelských regionů. Zároveň do trhu promlouvá i válka na Blízkém východě, jež narušila toky paliv a hnojiv přes Hormuzský průliv. Právě dražší a hůře dostupné vstupy zvyšují nejistotu v zemědělství a podporují obavy o budoucí nabídku.
Napětí na trhu s obilovinami navíc roste i kvůli širším obavám o potravinovou bezpečnost. Někteří farmáři se snaží zajistit klíčové vstupy co nejdříve, jiní zvažují přechod na plodiny, které nejsou tak náročné na živiny. To může postupně změnit strukturu osevních ploch i výhled pro další sklizeň.
Pšenice už v březnu vystoupala na nejvyšší úroveň za poslední rok, i když část zisků následně odevzdala. Na začátku tohoto týdne ceny mírně oslabily, k čemuž přispěla očekávaná srážková aktivita v některých částech USA i částečné vybírání zisků po předchozím růstu. Přesto se zdá, že nálada na trhu se proti předchozím měsícům citelně zlepšila.
Graf WHEAT (H4)
Cena pšenice se aktuálně pohybuje kolem 589,14 a v posledních seancích přešla do slabšího technického nastavení. Po předchozím pokusu o růst nedokázala udržet vyšší úrovně a nyní se obchoduje pod klouzavými průměry EMA 50 na 600,58 i SMA 100 na 600,87, což signalizuje převahu prodejců. Negativním signálem je také pokles pod 23,6 % Fibonacciho retracementu na 592,96, čímž se do hry dostává prostor pro test spodní hranice sledovaného pásma kolem 577,74.
Technický obrázek zhoršují i indikátory. CCI na -147,4 ukazuje na výrazně přeprodané pásmo, což potvrzuje silný prodejní tlak, i když současně naznačuje možnost krátkodobého odrazu. Momentum 97,64 zůstává pod neutrální úrovní 100, a dál tak podporuje medvědí výhled. Po odmítnutí růstu v oblasti 617,59 se cena obrátila dolů a vytvořila sérii slabších svíček, což naznačuje, že kupci zatím ztrácejí kontrolu.
Z technického pohledu bude nyní klíčové sledovat, zda si pšenice udrží oblast kolem 577,74. Pokud by tato podpora nevydržela, mohl by se pokles ještě prohloubit. Naopak pro zlepšení sentimentu by bylo potřeba vrátit cenu zpět alespoň nad pásmo 592,96 až 602,37, kde se nachází nejen Fibonacciho úrovně, ale i oba důležité klouzavé průměry.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.