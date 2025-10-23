Hlavní body výsledkové sezóny S&P 500 🗽 Co se děje na Wall Street?

- Přibližně 12 % společností z indexu S&P 500 zveřejnilo své výsledky za 3. čtvrtletí do 17. října.
Výsledková sezóna za 3. čtvrtletí 2025 v indexu S&P 500 je v plném proudu a první data ukazují smíšený obrázek. Přestože většina firem překonává očekávání, velikost těchto překonání je menší než obvykle. Index však nadále vykazuje silný růst, a to již deváté čtvrtletí v řadě s meziročním růstem zisků. V tomto přehledu analyzujeme výsledky k 17. říjnu na základě dat společnosti FactSet Research.
Celkový vývoj
- Do 17. října zveřejnilo výsledky přibližně 12 % firem z indexu S&P 500.
- 86 % z nich oznámilo zisk na akcii (EPS) nad odhady analytiků – více než pětiletý průměr (78 %) i desetiletý průměr (75 %).
- Průměrná míra překonání odhadů však činí pouze 5,9 %, což je méně než pětiletý průměr 8,4 %.
- To naznačuje, že přestože firmy stále překonávají odhady, síla pozitivních překvapení oslabuje. Navzdory tomu výsledky ukazují odolnost amerických korporací, především díky silným číslům ze sektorů financí a technologií, zatímco energetika a sektor základních spotřebních statků čelí tlaku.
- Se silným růstem tržeb a zlepšujícími se výhledy na rok 2026 zůstává výhled pro zisky společností pozitivní, avšak aktuální valuace naznačují, že očekávání jsou již velmi vysoko.
Tahouni: Finanční sektor
- Firmy z finančního sektoru byly hlavními tahouny růstu zisků.
- Pozitivní překvapení ve financích převažují nad slabšími výsledky a snižováním odhadů ve zdravotnictví.
- Kombinovaná míra růstu zisků (skutečné + očekávané výsledky) činí 8,5 %, oproti 7,7 % minulý týden a 7,9 % ke konci září.
- Pokud tento trend vydrží, půjde o deváté čtvrtletí v řadě s meziročním růstem zisků.
Sektorové rozdělení
- Sektory s růstem zisků: 7 z 11 sektorů očekává meziroční nárůst.
- Lídři: Informační technologie, finance, utility a materiály.
- Sektory s poklesem zisků: 4 sektory zaznamenávají meziroční pokles.
- Nejslabší výkonnost: Energetika a základní spotřební statky.
Tržby: Pokračující expanze
- Růst tržeb zůstává silný napříč indexem, čímž pokračuje dlouhodobá růstová série.
- 84 % firem překonalo odhady tržeb, což je výrazně nadprůměrný výsledek.
- Reportované tržby jsou v průměru o 1,5 % nad odhady, což je mírně pod pětiletým průměrem (2,1 %), ale stále na zdravé úrovni.
- Kombinovaný růst tržeb činí 6,6 %, oproti 6,3 % na konci 3Q.
- Jedná se o druhý nejvyšší růst tržeb od 3Q 2022 a zároveň 20. čtvrtletí v řadě s růstem tržeb.
- Lídrem zůstávají informační technologie, zatímco energetika je jediným sektorem s meziročním poklesem tržeb.
Výhled analytiků
Analytici zůstávají optimističtí ohledně příštích kvartálů. Očekávaný růst zisků:
-
Q4 2025: 7,5 %
-
Q1 2026: 11,9 %
-
Q2 2026: 12,8 %
-
Celý rok 2025: 11,0 %
Prognózy tak naznačují postupné zrychlování růstu firemní ziskovosti až do poloviny roku 2026.
Valuace: Trh zůstává drahý
Forwardové P/E indexu S&P 500 (12měsíční výhled) činí 22,4, což je nad:
-
pětiletým průměrem (19,9)
-
desetiletým průměrem (18,6)
Jedná se o mírný pokles oproti 22,8 na konci září, ale stále to znamená, že trh zůstává nadprůměrně drahý z historického hlediska.
Zdroj: FactSet Research
Při pohledu na US500 (futures na index S&P 500) můžeme pozorovat krátkodobou slabost. Navzdory solidnímu začátku výsledkové sezóny za 3Q sentiment na Wall Street zaostává. Tento týden Netflix i Tesla investory pozitivně nepřekvapily.
Zdroj: xStation5
