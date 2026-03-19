Hliník ztratil přes 8 % 📉

Hliník na burze LME spadl až o 8,4 % na 3 115 USD za tunu.
Šlo o největší pokles od roku 2018.
Investoři se obávají dopadu války v Íránu na globální ekonomiku a poptávku po kovech.
Výprodej zasáhl i měď, zlato a světové akciové trhy.
Cena hliníku na londýnské burze LME zaznamenala největší jednodenní pokles od roku 2018, když se během obchodování propadla až o 8,4 % na 3 115 USD za tunu. Trh tak rychle smazal zisky, které se nahromadily od začátku konfliktu s Íránem kvůli obavám z ohrožení dodávek hliníku z regionu.
Za prudkým výprodejem stojí rostoucí nervozita investorů ohledně širších dopadů války v Íránu na světovou ekonomiku. Obavy z oslabení průmyslové aktivity a nižší poptávky po surovinách zasáhly celý segment průmyslových kovů. Nešlo tak jen o hliník, ale o širší přehodnocení rizik na komoditních trzích.
Silný výprodej se projevil i u dalších aktiv. Cena mědi klesla o více než 4 %, zlato ztratilo přes 5 % a výrazně oslabovaly také globální akciové trhy. To naznačuje, že trh se momentálně více soustředí na možné ekonomické škody než na samotné riziko výpadků dodávek.
Vývoj ukazuje, jak rychle se může sentiment na komoditních trzích změnit. Zatímco na začátku konfliktu převládaly obavy z omezení nabídky a ceny kovů rostly, nyní do popředí vystoupil strach z oslabení světového růstu. Právě tato změna očekávání dostala hliník pod výrazný tlak.
Graf ALUMINIUM (H1)
Cena hliníku prošla velmi prudkým výprodejem a aktuálně se pohybuje kolem 3147 USD, přičemž během poklesu krátce otestovala i oblast 3113 USD. Tím se trh dostal hluboko pod oba klouzavé průměry, když EMA 50 se nachází na 3377 USD a SMA 100 na 3405 USD. Takto výrazné odchýlení od průměrů potvrzuje silný medvědí tlak a zhoršení krátkodobého technického obrazu. CCI klesl přibližně na -351, což značí extrémně přeprodaný stav a mimořádně silné prodejní momentum. Také Momentum se drží na hodnotě kolem 92,75, tedy pod neutrální hranicí 100, a potvrzuje pokračující převahu prodejců. Objem obchodů se navíc při poslední červené svíčce zvýšil, což naznačuje, že pokles byl podpořen silnější aktivitou trhu.
Z technického pohledu je nyní klíčové, zda se ceně podaří udržet nad zónou 3113–3147 USD. Tato oblast momentálně funguje jako nejbližší podpora po prudkém propadu. Pokud by došlo k jejímu proražení, mohl by se otevřít prostor pro další oslabení. Naopak v případě krátkodobého odrazu budou první důležité rezistence ležet právě u EMA 50 a SMA 100, tedy v pásmu kolem 3377 až 3405 USD.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Denní shrnutí: Tržní horská dráha! Trhy rostou, ropa klesá pod 100 dolarů
Co čeká Írán?
US Open: Wall Street na geopolitické horské dráze
Zemní plyn klesá 📉
