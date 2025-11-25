Hollister táhne zisky Abercrombie & Fitch nahoru – akcie prudce rostou

-
Akcie Abercrombie & Fitch vzrostly o více než 18 % po zlepšeném výhledu zisku a silných kvartálních číslech.
-
Značka Hollister zaznamenala 15% růst tržeb a tvoří více než polovinu příjmů firmy.
-
Nový výhled počítá se ziskem až 10,50 USD na akcii a ročním růstem tržeb o 6–7 %.
-
Společnost těží z online prodeje, marketingových spoluprací a loajality mladších spotřebitelů.
-
Akcie Abercrombie & Fitch vzrostly o více než 18 % po zlepšeném výhledu zisku a silných kvartálních číslech.
-
Značka Hollister zaznamenala 15% růst tržeb a tvoří více než polovinu příjmů firmy.
-
Nový výhled počítá se ziskem až 10,50 USD na akcii a ročním růstem tržeb o 6–7 %.
-
Společnost těží z online prodeje, marketingových spoluprací a loajality mladších spotřebitelů.
Americký oděvní řetězec Abercrombie & Fitch zvýšil svůj celoroční výhled zisku díky silné poptávce po značce Hollister, zejména v kategorii bund a šatů, které jsou mezi mladými zákazníky v letošní sváteční sezóně mimořádně populární. Akcie společnosti reagovaly skokovým růstem o více než 18 % v premarketu, což odráží pozitivní sentiment investorů.
Ve třetím čtvrtletí firma překonala očekávání analytiků, když dosáhla tržeb ve výši 1,29 miliardy USD oproti očekávaným 1,28 miliardy. Klíčovou roli v tomto růstu sehrála právě značka Hollister, která zaznamenala meziroční růst tržeb o 15 % na srovnatelné bázi. Hollister dnes tvoří více než polovinu celkových tržeb společnosti.
Abercrombie těží z silné online přítomnosti, loajality movitější klientely, která i přes ekonomické nejistoty stále utrácí, atraktivních slev a marketingových spoluprací, včetně partnerství s NFL, kde je značka prvním oficiálním módním partnerem ligy
Společnost očekává, že ve čtvrtém čtvrtletí vzrostou tržby o 4–6 %, přičemž zisk na akcii by měl činit 3,40 až 3,70 USD. Za celý fiskální rok 2025 firma nově predikuje zisk 10,20 až 10,50 USD na akcii, což znamená vylepšení předchozí prognózy.
Také výhled ročních tržeb byl upraven směrem nahoru – nyní počítá s růstem o 6–7 % (oproti dřívějším 5–7 %).
Pozitivní výsledky naznačují, že zákazníci preferují značky, které rychle reagují na módní trendy a zároveň poskytují atraktivní slevové akce. Konkurent Gap rovněž oznámil lepší než očekávané výsledky, což potvrzuje širší odolnost sektoru vůči ekonomickému zpomalení.
Graf ANF.US (D1)
Akcie společnosti Abercrombie & Fitch reagovaly na pozitivní výsledky a zvýšený výhled prudkým růstem a aktuálně se obchodují na úrovni 79,29 USD. Tento růst představuje výrazný průraz nad klouzavý průměr EMA 50 (75,22 USD), což je první pozitivní technický signál po delším období sestupného trendu. Nejbližší silnější technická rezistence je nyní v oblasti SMA 100 (84,94 USD).
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
DE40: DAX před zveřejněním CPI v Německu mírně ztrácí 📌 Deutsche Borse se odrazila ode dna díky možné akvizici Allfunds Group
Toyota – Po zveřejnění výsledků
Wacker Chemie plánuje zrušit 1 500 pracovních míst, aby snížila náklady
Akcie týdne – Adobe Inc (27.11.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.