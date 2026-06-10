Hollywoodský megadeal pod lupou EU kvůli penězům z Perského zálivu 🎬

Plánované převzetí společnosti Warner Bros. Discovery ze strany Paramount Skydance v hodnotě 110 miliard USD se dostává pod detailnější dohled Evropské unie. Regulátoři v Bruselu začali transakci prověřovat podle pravidel o zahraničních subvencích, protože významnou část financování mají zajistit investiční fondy z Blízkého východu.
Evropská unie stanovila první termín pro posouzení transakce na 14. července. Vedle toho už běží také standardní antimonopolní řízení podle pravidel pro fúze, jehož lhůta má vypršet přibližně o týden dříve. Pro Paramount tak jde o jednu z posledních velkých regulatorních překážek na cestě k dokončení mimořádně významného mediálního obchodu.
Transakce by spojila dvě silná hollywoodská studia a rozsáhlé mediální portfolio. Pod jednu střechu by se dostaly značky spojené s filmy jako Casablanca, Harry Potter nebo Mission: Impossible, ale také významné zpravodajské sítě CNN a CBS, streamovací značka HBO a desítky kabelových kanálů. Z pohledu mediálního trhu by šlo o jednu z největších konsolidací posledních let.
Hlavním důvodem evropského zájmu je financování nabídky. Trojice blízkovýchodních fondů má do transakce dodat přibližně 24 miliard USD vlastního kapitálu. Podílet se mají saúdskoarabský Public Investment Fund, katarský Qatar Investment Authority a méně známá společnost L’Imad Holding z Abú Dhabí.
Tyto fondy spravují kapitál bohatých států Perského zálivu, které dlouhodobě investují obrovské částky do globálních finančních skupin a strategických aktiv. Právě tento typ státem podporovaného kapitálu je pro EU citlivým tématem, protože může podle Bruselu narušovat férovou soutěž na evropském trhu.
Evropská regulace známá jako Foreign Subsidies Regulation má zabránit tomu, aby firmy podporované zahraničními státy získávaly v EU nespravedlivou výhodu. Zkoumání se netýká pouze zemí Perského zálivu, ale také například čínských státně napojených firem. Pokud by Brusel našel problém, může otevřít hloubkové vyšetřování a požadovat po Paramountu určité nápravné závazky.
Paramount k samotným detailům případu odmítl komentář, uvedl však, že s regulačními a donucovacími orgány jedná konstruktivně a transparentně. Evropská komise se ke konkrétnímu případu nevyjádřila.
Podobné prověrky v EU přibývají. Nabídka čínské společnosti JD.com na převzetí německé firmy Ceconomy se stala prvním čínským obchodem, který se dostal do hloubkového zkoumání podle těchto pravidel. Už dříve Brusel detailně prověřoval také převzetí německé společnosti Covestro ze strany Abu Dhabi National Oil Co. za 11,7 miliardy EUR, které bylo nakonec schváleno se závazky.
Pro investory je důležité, že samotná velikost transakce není jediným rizikem. Klíčové bude, zda EU dojde k závěru, že financování ze strany blízkovýchodních fondů může ovlivnit hospodářskou soutěž. Pokud by regulátoři požadovali ústupky, mohlo by to celý obchod zpomalit, prodražit nebo změnit jeho strukturu.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
🎥 Dvě čísla & proč má podle Draghiho Evropa problém přilákat investice
IPO gigantů může rozpohybovat i evropský trh 📈
Photronics po 50% propadu 📉 Výrazně podhodnocená příležitost na polovodičovém trhu, nebo hodnotová past?
Shrnutí trhů: Nervózní čekání na inflaci v USA
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.