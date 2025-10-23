Honeywell posiluje výhled na rok 2025 i přes oddělení divize Solstice. Tahounem je silná poptávka v letectví

-
-
Společnost Honeywell navzdory plánovanému oddělení své divize pokročilých materiálů zvýšila odhad zisku pro rok 2025, čímž vyslala investorům pozitivní signál o budoucím vývoji. Nově vzniklá jednotka s názvem Solstice začne obchodovat samostatně na burze Nasdaq od 30. října 2025, což je součástí širší strategie rozdělit Honeywell na tři samostatné firmy.
Tato zpráva byla trhem přivítána pozitivně – akcie Honeywell vzrostly před otevřením trhu o 4,3 %, a to nejen díky výhledu, ale i silným číslům za třetí čtvrtletí, které překonaly očekávání Wall Street.
Klíčovým motorem růstu zůstává letecká divize, která zaznamenala meziroční růst tržeb o 15 % na 4,51 miliardy USD. Firmu podporuje vysoká poptávka po nových letadlech, ale také větší potřeba údržby starších strojů, protože aerolinky kvůli nedostatku nových strojů stále využívají starší flotilu. Pozitivní zprávou je i zlepšující se situace v dodavatelském řetězci, která dlouhodobě omezovala kapacity výrobců v tomto sektoru.
Honeywell nyní očekává celoroční očištěný zisk na akcii v rozmezí 10,60–10,70 USD, a to i přes negativní dopad oddělení Solstice ve výši 21 centů na akcii. Předchozí výhled počítal s rozpětím 10,24–10,44 USD.
Celkové tržby ve třetím čtvrtletí dosáhly 10,41 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 7 % a překonání analytického konsenzu, který činil 10,14 miliardy USD. Očištěný zisk na akcii ve výši 2,82 USD rovněž výrazně překonal odhadovaných 2,57 USD.
Honeywell plánuje v druhé polovině roku 2026 oddělit i svou leteckou divizi, čímž se zbývající firma zaměří výhradně na automatizační a technologická řešení.
Graf HON.US (D1)
Akcie společnosti Honeywell se aktuálně obchodují na ceně 206,54 USD a pokoušejí se stabilizovat po předchozím poklesu. Cena se stále nachází pod oběma klouzavými průměry, což technicky značí přetrvávající medvědí trend. EMA 50 se pohybuje na úrovni 211,32 USD a SMA 100 výše na 219,90 USD. RSI dosahuje hodnoty 45,6, což značí neutrální až slabé momentum bez známek přeprodanosti nebo překoupenosti.
Z technického hlediska bude klíčové sledovat, zda akcie dokážou prorazit úroveň EMA 50 na 211 USD, což by mohlo otevřít prostor k návratu k silnějším rezistencím kolem 220 USD. Naopak podpora se nyní formuje poblíž 200 USD, což je psychologicky významná hladina.
Zdroj: xStation5
