Horská dráha akcií L3Harris Technologies ⚔️ Téměř 13% zisky smazány navzdory vládní investici v hodnotě miliardy dolarů❓

Akcie společnosti L3Harris Technologies (LXH.US), výrobce pokročilých obranných systémů, v úvodu dnešního obchodování na Wall Street vzrostly o působivých 13 % poté, co firma oznámila plán vyčlenit své raketové podnikání na burzu ve druhé polovině roku 2026. Tento krok odráží rostoucí zájem investorů o obranný sektor, který je poháněn globálním geopolitickým napětím a rostoucími výdaji USA na obranu. Zvláštní význam má strategické partnerství s americkým ministerstvem obrany, které zajišťuje stabilní zakázky a dlouhodobý příjmový tok pro nově vyčleněnou společnost.
Trh zřetelně rozpoznal potenciál IPO raketové divize – tato transakce nejenže optimalizuje firemní strukturu L3Harris, ale především umožní okamžité získání kapitálu pro dynamicky se rozvíjející oblast obranných technologií. Růst hodnoty akcií mateřské společnosti odráží víru investorů v to, že raketová divize má výrazně vyšší růstový potenciál než ostatní části firmy a její perspektivy jsou navíc zajištěny federálními kontrakty.
Tím to však nekončí – akcie reagují i na vládní investici ve výši 1 miliardy liber do Missile Solutions L3Harris. Tato investice má potenciál zásadně změnit obrannou strategii USA a představuje ještě silnější katalyzátor růstu akcií než samotné IPO. Ministerstvo obrany podle nové strategie „Go Direct-to-Supplier“ přechází k přímému financování klíčových dodavatelů, čímž jim garantuje stabilní, dlouhodobé zakázky na střely Tomahawk, PAC-3, THAAD a Standard Missile. Struktura transakce – konvertibilní prioritní akcie, které se automaticky převedou na kmenové akcie při IPO – znamená, že vláda nejen financuje rozšíření výroby, ale bude se i podílet na ziscích z burzovního debutu.
Tento model spojuje zajištěnou poptávku ze strany Pentagonu s potenciálem výnosu z budoucí tržní kapitalizace, a prakticky eliminuje veškerá obchodní rizika pro novou společnost. Investice je také signálem odhodlání Trumpovy administrativy rychle posílit výrobní kapacity obranného průmyslu, zejména tváří v tvář geopolitickému napětí – čímž se vytváří scénář výrazného růstového impulsu pro celý sektor obrany v následujících letech.
Akcie společnosti sice otevřely s výrazným růstovým gapem, ten se však téměř zcela stáhl, což může naznačovat, že výše uvedené informace již byly trhem z velké části započítány dříve. Tyto pohyby ale nemění skutečnost, že akcie zůstávají v rostoucím trendu (dle exponenciálních klouzavých průměrů), byť s výrazným krátkodobým růstem, který může být omezen. RSI pro 14denní průměr aktuálně proráží hranici 83 bodů, což naznačuje překoupenost trhu.
Zdroj: xStation
