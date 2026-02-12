Howmet Aerospace roste o 10 % po výsledcích a dosahuje tržní kapitalizace 100 miliard USD 📈

Howmet Aerospace (HWM.US) stojí v centru jednoho z nejsilnějších růstových cyklů v oblasti aerospace & defense za poslední roky. Společnost dosáhla meziročního celkového výnosu přes 80 % a její nejnovější čtvrtletní výsledky tento trend dále podpořily. Fundamenty zůstávají silné: cash flow roste, rozvaha je disciplinovaná a trh aktuálně oceňuje téměř bezchybnou realizaci růstové strategie.
Ve Q4 společnost Howmet vykázala:
- Non-GAAP EPS: 1,05 USD (oproti konsenzu 0,97 USD)
- Tržby: 2,2 mld. USD (+16 % r/r)
- Tržby z komerčního letectví: +13 % r/r
Reakce trhu byla jednoznačně pozitivní, akcie po zveřejnění vzrostly téměř o 10 %. Společnost zároveň představila konstruktivní výhled na rok 2026:
- Tržby: přibližně 9,1 mld. USD
- Upravený EPS: přibližně 4,45 USD
- Volné cash flow: přibližně 1,6 mld. USD
Za celý rok:
- Tržby: +11 % r/r na 8,25 mld. USD
- Upravený EBITDA: +26 % r/r na 2,4 mld. USD
- Upravený EPS: +40 % r/r na 3,77 USD
- Volné cash flow: 1,43 mld. USD
Současně Howmet snížil poměr čistého dluhu k EBITDA na 1,0x, splatil část dluhu, realizoval zpětný odkup akcií a výrazně zvýšil dividendu, což podtrhuje kvalitu a odolnost generování hotovosti.
Fundamenty: silná poptávka v cyklickém prostředí
Růst Howmetu je podpořen:
- Trvale silnou poptávkou v komerčním letectví a vysokou kvalitou produktů
- Dynamickým obranným segmentem (Defense Aerospace +21 % r/r v roce 2025)
- Rostoucími obrannými rozpočty v USA a Evropě
- Provozní pákou při dvouciferném růstu tržeb
Společnost zároveň udržuje zvýšené kapitálové výdaje, což může krátkodobě omezit růst volného cash flow, ale posiluje její konkurenční pozici v delším horizontu. Při očekávaném EPS v roce 2026 kolem 4,45–4,50 USD oceňuje trh Howmet na více než 50násobek forward zisku za 12 měsíců, zatímco trailing P/E přesahuje 60násobek. Tyto násobky jsou typické spíše pro vysoce růstové technologické společnosti než pro tradičního výrobce leteckých komponent – byť s výjimečnou efektivitou. Při předpokladu dlouhodobého růstu EPS v řádu vyšších desítek procent současné ocenění implikuje velmi optimistický scénář pokračujícího růstového cyklu s omezenými narušeními.
Klíčová rizika ke sledování
- Potenciální volatilita obranných výdajů
- Riziko pomalejších dodávek v klíčových programech (např. F-35)
- Konkurenční tlak v segmentu leteckých komponent
- Zvýšené kapitálové výdaje v případě oslabení cyklu
- Eskalace obchodních napětí a dopad cel
Technický obraz a sentiment
Momentum zůstává mimořádně silné, akcie se pohybují na historických maximech a výrazně nad dlouhodobými klouzavými průměry. Takové nastavení často přitahuje kapitál orientovaný na momentum a může udržet trend i při prémiovém ocenění. Na druhé straně výrazná vzdálenost od 200denního klouzavého průměru zvyšuje zranitelnost vůči korekci v případě zhoršení sentimentu.
Howmet Aerospace zůstává jedním z lídrů současného cyklu aerospace & defense. Fundamenty jsou silné, rozvaha zdravá a růst zisků robustní. Současné ocenění však vyžaduje pokračování téměř bezchybné exekuce a příznivé makroekonomické i rozpočtové prostředí v oblasti obrany. Z analytického pohledu jde o vysoce kvalitního hráče, avšak při aktuálních násobcích již trh započítal značnou část pozitivního scénáře. Další vývoj akcií bude pravděpodobně záviset na udržitelnosti cyklu v komerčním i obranném letectví a na schopnosti společnosti zachovat současné tempo růstu zisků.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
AMD se zaměřuje na AI v Indii
Akcie Coinbase rostou o více než 16 % díky institucionálním nákupům a přehodnocení výsledků
Akcie Rivian prudce rostou o více než 26 % během dnešního obchodování
Akciové portfolio Tomáše Vranky (9.2.2026) – Proč investoři zatracují Microsoft?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.