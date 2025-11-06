HSBC zmírňuje krátkodobé emisní cíle pro nejvíce znečišťující sektory

-
HSBC zavádí mírnější emisní cíle pro znečišťující sektory do roku 2030.
-
Pro ropný a plynárenský sektor banka stanovila nové cílové rozpětí snížení emisí o 14–30 % oproti roku 2019.
-
Změna reflektuje reálné tempo transformace klientů a tržní podmínky.
-
Dlouhodobý závazek nulových emisí do roku 2050 a financování udržitelného rozvoje zůstává zachován.
-
HSBC zavádí mírnější emisní cíle pro znečišťující sektory do roku 2030.
-
Pro ropný a plynárenský sektor banka stanovila nové cílové rozpětí snížení emisí o 14–30 % oproti roku 2019.
-
Změna reflektuje reálné tempo transformace klientů a tržní podmínky.
-
Dlouhodobý závazek nulových emisí do roku 2050 a financování udržitelného rozvoje zůstává zachován.
Britská banka HSBC oznámila změnu svých klimatických cílů pro vysoce emisní odvětví, včetně ropy a plynu, kdy místo původně jednoznačně stanovených limitů zavádí flexibilní cílové rozmezí. Důvodem je pomalé tempo změn v reálné ekonomice, které nutí banku přizpůsobit své ambice reálným podmínkám na trhu.
Aktualizace přichází poté, co HSBC dříve v tomto roce ustoupila od cíle dosažení uhlíkové neutrality ve vlastních operacích do roku 2030. Dlouhodobý závazek banky však zůstává: dosáhnout nulových emisí ve financovaných aktivitách do roku 2050. To znamená, že klienti banky by měli postupně přejít na nízkoemisní modely podnikání, k čemuž jim chce HSBC pomoci především prostřednictvím financování přechodu.
Nově stanovené cíle do roku 2030 nyní počítají s rozsahy snížení emisí, které odrážejí různé scénáře Mezinárodní agentury pro energii (IEA). Například pro sektor ropy a plynu banka očekává, že emisní zátěž v rámci financovaných aktivit poklesne o 14 % až 30 % oproti roku 2019, přičemž dolní hranice odpovídá scénáři udržení globálního oteplení na 1,5 °C a horní hranice scénáři 1,7 °C.
Tento krok reflektuje komerční realitu, kdy banky čelí tlaku sladit své klimatické závazky s aktuální situací klientů, kteří často nejsou schopni rychle přejít na čistší technologie. HSBC však nadále deklaruje závazek mobilizovat 750 miliard až 1 bilion USD v oblasti udržitelného financování do roku 2030, čímž chce podpořit ekologickou transformaci.
Změna politiky přichází v době, kdy se v Brazílii koná summit COP30 a kdy EU rovněž oznámila změkčení vlastního klimatického cíle – konkrétně se dohodla na 90% snížení emisí do roku 2040, což je méně ambiciózní než dřívější plány.
Graf HSBC.US (D1)
Akcie banky HSBC v posledních dnech obnovily růst a aktuálně se obchodují na úrovni 70,89 USD, tedy v těsné blízkosti historického maxima, které se nachází lehce nad touto hladinou. Cena se opět dostala nad klouzavé průměry EMA 50 (67,78 USD) a SMA 100 (66,43 USD), což je býčí signál a značí návrat pozitivního sentimentu na trh. RSI se pohybuje na hodnotě 60,3, tedy v neutrálním pásmu, ale s tendencí růst, což naznačuje prostor pro pokračování růstového trendu bez bezprostředního rizika překoupenosti.
Celkově technické nastavení zůstává pozitivní – růst odrazem od EMA 50, pokračující momentum, a cena testující rezistenční úroveň 71 USD otevírá prostor pro možný průraz na nová maxima, pokud bude současný trend zachován. Naopak, případné selhání na rezistenci by mohlo přinést korekci zpět k úrovním kolem 67–68 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Parker-Hannifin koupí Filtration Group za 9,25 miliardy USD a vytvoří globálního lídra v oblasti průmyslové filtrace
Microsoft investuje přes 10 miliard USD do infrastruktury pro umělou inteligenci v Portugalsku
Google investuje přibližně 6,4 miliardy USD do Německa kvůli rozšíření cloudové infrastruktury
Hlavní vědec pro umělou inteligenci Yann LeCun z Meta plánuje odchod a založení vlastní startup‑firmy
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.