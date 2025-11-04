Hugo Boss zaostal za očekáváním: slabší poptávka v Číně a Británii, dopad silného eura

-
Tržby Hugo Boss za 3Q dosáhly 989 mil. EUR, což bylo pod odhady trhu.
-
Negativní vliv měly slabší prodeje v Číně a Británii a silnější euro vůči dolaru.
-
Hrubá marže vzrostla na 61,2 %, čímž překonala očekávání analytiků.
-
Společnost očekává, že celoroční výsledky skončí na spodní hranici původního výhledu kvůli makroekonomickým nejistotám.
-
Německá módní skupina Hugo Boss oznámila za 3. čtvrtletí tržby ve výši 989 milionů eur, což představuje meziroční pokles o 4 % a výsledek pod očekáváním analytiků, kteří předpovídali 1,01 miliardy eur. Firma viní ze slabších výsledků slábnoucí spotřebitelskou poptávku ve Velké Británii a Číně, ale také nepříznivé měnové kurzy, zejména oslabení amerického dolaru vůči euru.
Podle finančního ředitele Yvese Muellera byl průměrný kurz dolaru v tomto čtvrtletí o 6 % nižší než před rokem, což mělo významný dopad na tržby v přepočtu na eura. Bez započtení měnových vlivů by byl pokles tržeb pouze 1 %, ale slabší výsledky v Číně a Británii převážily nad zlepšením na trzích jako jsou Německo, Francie nebo Spojené státy.
Společnost také upozornila na pokles v tradičním velkoobchodním kanálu, což však podle Muellera souvisí s načasováním dodávek – tyto tržby se mají projevit až ve 4. čtvrtletí. Analytici z JP Morgan v reakci uvedli, že skutečné výsledky mohou být lepší, než vypadají, právě díky tomuto zpoždění.
Pozitivním překvapením byl nárůst hrubé marže na 61,2 % z loňských 60,2 %, čímž firma překonala očekávání analytiků (60,5 %). Tento nárůst je výsledkem snižování nákladů a nižších globálních nákladů na dopravu.
Hugo Boss uvedl, že celoroční tržby i provozní zisk (EBIT) se pravděpodobně přiblíží spodní hranici očekávaného rozpětí:
-
Tržby mezi 4,2 až 4,4 miliardy EUR
-
EBIT mezi 380 až 440 miliony EUR
Tyto hodnoty jsou v souladu s analytickými predikcemi, které počítají s tržbami kolem 4,2 miliardy eur a EBIT ve výši 379 milionů eur.
Graf BOSS.DE (D1)
Akcie Hugo Boss se po zveřejnění horších kvartálních výsledků dostaly pod silný prodejní tlak a zaznamenaly výrazný propad. Cena se aktuálně obchoduje u 36,93 EUR, což představuje výrazný pokles oproti předchozím úrovním nad 40 EUR. Trh tak jednoznačně reaguje na zklamání z vývoje tržeb a slabší výhled firmy pro zbytek roku. Akcie se prudce propadly pod oba klíčové klouzavé průměry – SMA 100 (40,99 EUR) i EMA 50 (40,70 EUR) – čímž byl potvrzen obrat do sestupného trendu. RSI spadl na 27,3, což značí, že akcie se nacházejí v hluboce přeprodaném pásmu, a může tak dojít k technickému odrazu nebo krátkodobému výdechu.
Z hlediska technické analýzy bude klíčové sledovat, zda se akcie dokážou udržet nad úrovní 36,90 EUR, která nyní funguje jako krátkodobá podpora. Naopak nejbližší rezistence se nachází kolem 38,40 EUR a následně u průměrů SMA a EMA. Dokud nedojde k návratu nad tyto klouzavé průměry, zůstává technický sentiment negativní.
Zdroj: xStation
