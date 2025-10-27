Huntington Bancshares kupuje Cadence Bank za 7,4 miliardy USD

-
Huntington kupuje Cadence Bank za 7,4 miliardy USD výměnou za akcie.
-
Aktiva banky vzrostou na 276 miliard USD a významně se rozšíří přítomnost v jižních státech.
-
Transakce je součástí širší vlny konsolidace amerických regionálních bank.
-
Významná budou rizika integrace a vliv regulatorního prostředí.
-
Americká regionální banka Huntington Bancshares, se sídlem v Ohiu, oznámila akvizici banky Cadence Bank za přibližně 7,4 miliardy amerických dolarů v rámci transakce vyměnou za akcie. Tato dohoda představuje další krok v rostoucí konsolidaci amerického bankovního sektoru a výrazně posílí přítomnost Huntingtonu v jižních státech USA.
Detaily transakce
Po dokončení akvizice vzrostou aktiva Huntingtonu na zhruba 276 miliard USD, čímž se posune mezi největší tzv. „superregionální“ banky. Cadence Bank má přibližně 400 poboček napříč jižními státy USA, včetně významného zastoupení v Texasu – zejména v městech jako Dallas a Houston, kde získá Huntington pětinový podíl na trhu vkladů.
Minulý týden Huntington také dokončil koupi banky Veritex Holdings, čímž ještě více posílil své postavení v Texasu.
Kontext trhu
Spojení bank přichází v době, kdy se v americkém bankovním sektoru opět rozbíhají velké fúze. V posledních měsících byly oznámeny další významné dohody, například:
-
Fifth Third Bancorp oznámila koupi Comerica za 10,9 miliardy USD
-
PNC Financial Services uzavřela akvizici za 4,1 miliardy USD
-
Sloučení firem Pinnacle Financial Partners a Synovus Financial za 8,6 miliardy USD
Podle generálního ředitele Huntingtonu Steva Steinoura je regulační prostředí pro konsolidaci aktuálně příznivé a očekává, že podobných transakcí přibude.
Rizika a výhled
Ačkoliv akvizice slibuje rozšíření působnosti a větší stabilitu, vyvstávají také výzvy:
-
Integrace pobočkové sítě Cadence a sjednocení firemních kultur
-
Zvládnutí regulatorních požadavků, zejména v oblasti dohledu nad velkými bankami
-
Ekonomická nejistota a rostoucí úrokové sazby, které mohou zpomalit synergii
