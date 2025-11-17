Hyundai Motor investuje rekordních 86 miliard dolarů v Jižní Koreji – reaguje na novou obchodní dohodu s USA

-
Hyundai oznámila investici 125,2 bilionu wonů (86,5 mld. USD) v Jižní Koreji pro roky 2026–2030.
-
Investice přichází po snížení amerických cel na jihokorejská auta z 25 % na 15 %.
-
Klíčové oblasti: AI, výzkum a vývoj, elektromobilita a modernizace výroby.
-
Cílem je zvýšit export, podpořit domácí výrobu a chránit dodavatelský řetězec.
-
Hyundai Motor Group oznámila plánovanou investici ve výši 125,2 bilionu wonů (cca 86,5 miliardy USD) v Jižní Koreji na období 2026–2030. Tato zpráva přichází krátce poté, co Jižní Korea uzavřela obchodní dohodu se Spojenými státy, která snižuje americká cla na jihokorejské automobily z 25 % na 15 %.
Ve srovnání s předchozím investičním cyklem, kdy Hyundai a její sesterská společnost Kia Corp investovaly 89,1 bilionu wonů mezi lety 2021–2025, jde o skokový nárůst investic, zaměřený na budoucnost automobilového průmyslu, rozvoj exportu a domácí výroby.
Předseda skupiny Hyundai Motor Euisun Chung uvedl, že si firma uvědomuje obavy z poklesu exportu a útlumu domácí výroby kvůli novému nastavení cel, a reaguje masivními investicemi. Do roku 2030 plánuje Hyundai více než zdvojnásobit export automobilů díky novým továrnám na elektromobily a diverzifikovat exportní trhy. Zároveň skupina slíbila podporu pro dodavatele autodílů, kteří budou postiženi americkými cly zavedenými během administrativy Donalda Trumpa.
Rozložení plánovaných investic:
-
50,5 bilionu wonů (35 mld. USD) do umělé inteligence a budoucích technologií
-
38,5 bilionu wonů do výzkumu a vývoje
-
36,2 bilionu wonů do modernizace výroby a výstavby nové výškové budovy
Setkání mezi prezidentem Jižní Koreje Lee Jae Myungem a předsedou Hyundai přišlo krátce po zveřejnění podmínek dohody, v rámci které se Jižní Korea zavázala také k investicím ve výši 350 miliard USD v amerických strategických sektorech.
Tato investice posiluje pozici Hyundai jako globálního lídra v oblasti elektromobility a inovací a zároveň pomáhá udržet výrobu a pracovní místa v Jižní Koreji i přes mezinárodní obchodní výzvy.
Graf HYUD.DE (D1)
Akcie společnosti Hyundai Motor se obchodují na úrovni 50,40 EUR, což značí mírný růstový odraz po předchozím klesajícím trendu. Cena se však nadále nachází pod klouzavými průměry – EMA 50 (52,25 EUR) a SMA 100 (54,62 EUR), což potvrzuje, že celkové tržní nastavení zůstává medvědí. RSI se pohybuje na hodnotě 43,0, tedy pod neutrální hranicí 50, což ukazuje na stále převládající prodejní tlak, i když se indikátor mírně zvedá.
Zdroj: xStation5
