IBM jde proti proudu: Třikrát více zaměstnanců na vstupní úrovni

V posledních měsících titulky médií dominují postupně se zhoršující zprávy z trhu práce, zejména pro osoby na začátku kariéry a/nebo pro pracovníky napojené na IT sektor. Odhaduje se, že jen v roce 2025 přišlo v USA o práci přibližně 250 000 lidí v rámci optimalizace nákladů na zaměstnance. Na tomto pozadí působí oznámení společnosti IBM mimořádně výrazně.
Navzdory více než 120leté historii zůstává firma významným hráčem na trhu. IBM je fakticky považována za průkopníka IT odvětví a při sledování historie téměř jakéhokoli dnes používaného řešení v oblasti výpočetní techniky a zpracování dat dříve či později narazíme právě na tuto společnost.
Strategie IBM byla vždy pragmatická, systematická a orientovaná na výsledky. Tento přístup nyní přenáší i do oblasti umělé inteligence. Někteří firmu kritizují za konzervativnost, jiní ji chválí za opatrnost. Právě tato opatrnost je patrná i v novém oznámení týkajícím se náborové politiky.
Na konferenci v New Yorku se k náborové politice v odvětví otevřeně vyjádřila personální ředitelka společnosti IBM, Nickle LaMoureux, která uvedla: „Ano, jde přesně o ty pozice, o nichž nám bylo řečeno, že je AI nahradí.“
Zástupci společnosti tvrdí, že poptávka po vstupních pozicích nemizí, pouze se mění jejich charakter.
IBM jde proti proudu. Očekává se, že nábor poroste „napříč celou firmou“, přestože konkrétní čísla zástupci odmítli zveřejnit. Důležité je, že popsaná politika nepředstavuje pokračování dosavadního trendu, ale jeho obrat.
Podle dat Makrotrends společnost dlouhodobě snižuje počet zaměstnanců a posledním „pozitivním“ rokem byl rok 2019. Ještě v roce 2023 měla údajně propustit více než 10 % pracovní síly a do roku 2026 vstoupit s přibližně 290 000 zaměstnanci.
Z kontextu vyjádření zástupců lze spekulovat, že vedení společnosti se mohlo „spálit“ při příliš optimistických pokusech o implementaci AI do interních procesů a že vzniklé problémy chce řešit zvýšeným náborem.
Společnost přežila dvě světové války i několik velkých hospodářských krizí. Většina konkurentů IBM by naproti tomu pravděpodobně jen obtížně ustála i několik čtvrtletí vyšších úrokových sazeb.
IBM.US (D1)
Společnost zaznamenala prudký výprodej, přestože se ještě nedávno pohybovala poblíž historických maxim. Struktura klouzavých průměrů EMA zůstává býčí, avšak návrat nad úroveň FIBO 61,8 % je klíčový pro obnovení poptávky.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
US OPEN: Trh hledá směr po inflačních datech
US OPEN: Silná data z trhu práce naznačují pomalejší tempo snižování sazeb?
Denní shrnutí: Červená dominuje na obou stranách Atlantiku
US OPEN: Trh pod tlakem kvůli nevýrazné výsledkové sezóně technologických firem
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.