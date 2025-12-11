IEA mírně upravuje ropný výhled pro rok 2026: Přebytek bude menší, poptávka silnější

-
IEA očekává v roce 2026 menší přebytek ropy (3,84 mil. bpd) než dříve (4,09 mil. bpd).
-
Růst poptávky po ropě zrychluje, zejména mimo země OECD díky lepšímu ekonomickému výhledu.
-
Nabídka ropy je pod tlakem sankcí na Rusko a Venezuelu, což brzdí růst produkce OPEC+.
-
Přetrvává nesoulad mezi nabídkou surové ropy a dostupností rafinovaných produktů, který může ovlivnit trh.
-
IEA očekává v roce 2026 menší přebytek ropy (3,84 mil. bpd) než dříve (4,09 mil. bpd).
-
Růst poptávky po ropě zrychluje, zejména mimo země OECD díky lepšímu ekonomickému výhledu.
-
Nabídka ropy je pod tlakem sankcí na Rusko a Venezuelu, což brzdí růst produkce OPEC+.
-
Přetrvává nesoulad mezi nabídkou surové ropy a dostupností rafinovaných produktů, který může ovlivnit trh.
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve své nejnovější měsíční zprávě o trhu s ropou upravila výhled globálního přebytku ropy pro rok 2026 směrem dolů, a to z předchozích 4,09 milionu barelů denně (bpd) na 3,84 milionu bpd. Hlavní důvody revize spočívají ve zlepšené makroekonomické situaci, odeznění napětí kolem celních tarifů a slabším růstu nabídky kvůli sankcím na Rusko a Venezuelu.
Světová poptávka roste, hlavně mimo OECD
IEA zvýšila prognózu růstu světové poptávky po ropě v roce 2026 o 90 tisíc bpd na celkových 860 tisíc bpd, přičemž výhled pro rok 2025 byl revidován směrem nahoru o 40 tisíc bpd na 830 tisíc bpd. Tento růst poptávky bude podle agentury téměř výhradně tažen zeměmi mimo OECD, které jsou citlivější na vývoj globální ekonomiky. K lepší spotřebitelské náladě přispěly i slabší ceny ropy a dolar, které se pohybují poblíž čtyřletých minim.
IEA zároveň upozornila, že obchodní prostředí se stabilizovalo díky průlomům v dohodách mezi USA a dalšími zeměmi, což snížilo obavy z obchodních válek a podpořilo spotřebitelskou důvěru.
Nabídku brzdí geopolitika a sankce
Na straně nabídky IEA očekává, že globální produkce ropy v roce 2025 vzroste o 2,4 milionu bpd, což je mírné snížení oproti předchozímu odhadu růstu o 2,5 milionu bpd. Klíčovým faktorem jsou omezující sankce na hlavní vývozce – Rusko a Venezuelu – které už nyní vedly ke snížení globální produkce v listopadu o 610 tisíc bpd.
Ruské exportní příjmy přitom v listopadu klesly na nejnižší úroveň od začátku invaze na Ukrajinu v roce 2022, což ilustruje sílu sankčního režimu. Očekává se, že výroba OPEC+ bude i v následujících letech pod tlakem, zatímco produkce mimo kartel (např. USA, Kanada, Brazílie, Guyana, Argentina) zůstává stabilní.
Nerovnováha mezi surovou ropou a rafinovanými produkty
IEA dále upozorňuje na pokračující trend tzv. paralelních trhů – zatímco nabídka surové ropy je dostatečná, trhy s rafinovanými produkty zůstávají napjaté kvůli nedostatku volné rafinérské kapacity mimo Čínu a novým sankcím EU na paliva z ruské ropy.
Tento nesoulad může v budoucnu ovlivnit cenotvorbu a dostupnost klíčových ropných derivátů, zejména v Evropě.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Denní shrnutí: Konec týdne v červených číslech, technologická rally slábne
Tři trhy, které je třeba sledovat příští týden (12. 12. 2025)
Rivian Automotive: Vycházející hvězda nebo meteor?
📉🖥️ Pokles technologických firem
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.