DE40: DAX mírně ztrácí 📉 Carl Zeiss Meditec pod tlakem po výsledcích

Nálada na německém akciovém trhu je dnes mírně optimistická, i když index odevzdal část nedávných zisků. Referenční index se stále drží nad hranicí 24 000 bodů, ale během dne klesá o mírných 0,2 %.
- Akcie Rheinmetall dále rostou po pozitivním doporučení od Bernstein, zatímco Ukrajina předložila Spojeným státům revidovaný mírový plán pro jednání s Ruskem.
- Akcie Carl Zeiss dnes rovněž posilují díky růstu tržeb.
- Delivery Hero je pod tlakem po změnách hodnocení od Citi a Cantor Fitzgerald.
- Audi prodá většinový podíl v italském designovém studiu Italdesign Giugiaro SpA americké společnosti UST.
- Hlavní makroúdaj dne bude zveřejněn v USA – týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14:30).
- Evropský softwarový sektor si vede dobře, přestože akcie Oracle (ORCL.US) v USA po výsledcích klesly o více než 10 %.
- Po uzavření amerického trhu zveřejní výsledky společnosti Costco a Broadcom.
- Index se drží nad dvěma klíčovými klouzavými průměry: EMA50 (oranžová) a EMA200 (červená).
Zdroj: xStation5
Carl Zeiss Meditec pod tlakem
Carl Zeiss Meditec (AFX.DE) vykázala za 4. čtvrtletí 2025 solidní růst tržeb o 7,8 % meziročně na 2,228 miliardy EUR, a to navzdory náročnému tržnímu prostředí a nepříznivým vlivům cel a měnových kurzů. Přesto se akcie dnes obchodují na nových historických minimech, částečně kvůli dopadům cel a rostoucí konkurenci, která omezuje potenciál růstu.
-
Zisk na akcii dosáhl 1,61 EUR, upravený zisk činil 1,90 EUR, což potvrzuje stabilní provozní zlepšení.
-
Prodeje zařízení vzrostly o 2,3 %, zatímco spotřební materiál vzrostl o 15,2 %, což výrazně zlepšilo kvalitu tržeb.
-
Společnost poprvé dosáhla 50% podílu opakujících se příjmů, čímž posílila svou odolnost vůči cyklické volatilitě.
-
Objem objednávek meziročně vzrostl o působivých 18,2 % na 2,288 miliardy EUR, což naznačuje silnou poptávku i do dalšího fiskálního roku.
-
EBITDA vzrostla o 3,5 % na 258 milionů EUR, marže však mírně klesla z loňských 12 % na 11,6 %.
-
Společnost si udržuje silnou konkurenční pozici na klíčových trzích jako Čína a Japonsko, a to i přes regulační tlak a rostoucí místní konkurenci.
-
Integrace digitální divize do stávajících obchodních segmentů má přispět ke zvýšení provozní efektivity a rychlejší škálovatelnosti produktů.
-
Management očekává v příštím roce organický růst tržeb ve středních jednotkách procent a celkové tržby kolem 2,3 miliardy EUR, s cílem dosáhnout EBITDA marže kolem 12,5 %.
-
V horizontu 3–5 let firma cílí na organický růst v rozmezí středních až vyšších jednotek procent a EBITDA marži 16–20 %, což značí jasné ambice na expanzi a ziskovost.
-
Vedení zdůraznilo strategický význam udržení přítomnosti v Číně, přičemž absence na tomto trhu by podle nich představovala výrazné podnikatelské riziko.
-
Americká cla zvýšila náklady o více než 10 milionů EUR, zatímco negativní měnové vlivy přesáhly 20 milionů EUR, což značně zatížilo marže ve 4. čtvrtletí.
-
Rostoucí konkurence ze strany místních firem a regulatorní nejistota zůstávají klíčovými riziky pro medtech segment v Číně.
-
Čínský model VBP (nákup založený na objemu) nadále tlačí na ceny a marže, což představuje trvalou výzvu pro celý sektor.
Zdroj: xStation5
Bernstein zvýšil doporučení pro Rheinmetall (RHM.DE) na „outperform“ a stanovil cílovou cenu na 2 050 EUR za akcii. Akcie nedávno dosáhly historického maxima 2 000 EUR a aktuálně se obchodují přibližně 20 % pod touto úrovní.
Zdroj: xStation5
Citi snížila cílovou cenu pro Delivery Hero (DHER.DE) na 19 EUR za akcii, zatímco Cantor Fitzgerald vydal hodnocení „neutrální“ s cílovou cenou 21,5 EUR. Obě doporučení naznačují omezený růstový potenciál z aktuálních úrovní.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.