Indie ruší zákaz vývozu pšenice. Rekordní zásoby mohou ulevit světovému trhu 🌾

Indie po několika letech ruší zákaz vývozu pšenice a s okamžitou platností opět umožňuje její prodej do zahraničí. Rozhodnutí přichází v době, kdy se světový trh potýká s novými obavami o dodávky z oblasti Černého moře kvůli eskalujícím útokům mezi Ruskem a Ukrajinou.
Indická vláda povolila vývoz běžné pšenice i tvrdé pšenice durum, mouky a dalších pšeničných produktů. Jde o další uvolnění pravidel poté, co vláda už v únoru umožnila omezené dodávky do zahraničí.
Indie přitom vývoz pšenice výrazně omezovala od roku 2022, kdy po ruské invazi na Ukrajinu prudce vzrostly světové ceny obilovin. Země tehdy krátce získala významnější pozici na exportním trhu, následně však vývoz zakázala kvůli obavám o domácí potravinovou bezpečnost a negativním dopadům vlny veder na úrodu.
Situace je nyní výrazně odlišná. Poslední indická sklizeň pšenice dosáhla historického maxima 120,6 milionu tun a podle amerického ministerstva zemědělství by domácí zásoby na konci sezóny 2026/2027 mohly vystoupat na rekordní úroveň.
Zásoby pšenice v Indii
Zdroj: Bloomberg
Po několika silných sklizních se zásoby postupně obnovily a podle aktuální prognózy by na konci sezóny mohly dosáhnout přibližně 30 milionů tun, což by představovalo nejvyšší hodnotu za celé sledované období od 60. let.
Ještě před několika lety se přitom zásoby pohybovaly výrazně níže. Jejich rychlé doplnění společně s rekordní sklizní vytváří prostor pro návrat Indie na světový exportní trh, aniž by vláda musela ve stejné míře riskovat nedostatek pšenice na domácím trhu. Právě vysoké zásoby jsou jedním z hlavních důvodů, proč si nyní Indie může dovolit uvolnit vývozní omezení.
Indická pšenice přichází v důležitý okamžik
Návrat Indie na exportní trh může být významný především pro země v Asii, Africe a na Blízkém východě, které jsou ve velké míře závislé na dovozu obilovin. Dodatečná nabídka z Indie může částečně kompenzovat problémy s dodávkami z oblasti Černého moře.
Rusko a Ukrajina patří mezi největší světové vývozce pšenice a obnovené útoky na obchodní lodě a přístavní infrastrukturu zvyšují obavy o plynulost exportu. Napětí už zasáhlo také ceny – futures na pšenici v Chicagu vystoupaly na dvouleté maximum.
Situaci dále komplikuje skutečnost, že Rusko podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odmítlo návrh příměří, které mělo ukončit útoky na lodě převážející zemědělské komodity přes Černé moře.
Větší indický export by proto mohl působit jako protiváha růstu cen pšenice. Rozhodující ale bude, jak velké objemy Indie skutečně nabídne na světovém trhu a zda budou její ceny dostatečně konkurenceschopné. Indická pšenice totiž za běžných podmínek nebývá na globálním trhu cenově nejvýhodnější.
Zajímavý je zároveň kontrast s jinými zemědělskými komoditami. Zatímco u pšenice má Indie dostatečné zásoby pro obnovení exportu, u cukru řeší opačný problém. Vláda nedávno umožnila bezcelní dovoz až 1 milionu tun surového cukru, aby zmírnila tlak na rekordně vysoké domácí ceny.
Graf pšenice (WHEAT, D1)
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Shrnutí trhů: Opatrné oživení v Evropě po poklesu cen ropy
Nikkei 225 obrací ranní ztráty
Írán slibuje odvetu za nové sankce USA 🚨
Graf dne: EURUSD pod tlakem dolaru. Bessent, PCE a Jackson Hole určí další směr
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.