Inditex roste po zveřejnění finančních výsledků 📈

Inditex (ITX.ES), vlastník značek jako Zara, Bershka a Massimo Dutti, zveřejnil velmi solidní výsledky za první polovinu roku 2025, což vyvolalo silnou reakci trhu a růst ceny akcií o 5,9 % – nejvyšší od dubna tohoto roku. Společnost potvrdila meziroční nárůst tržeb o 1,6 % na 18,36 miliardy EUR a pozitivní začátek třetího čtvrtletí – od začátku srpna do 8. září vzrostla poptávka při konstantních směnných kurzech o 9 %. Oživení poptávky podporují i rekordní prodeje nejnovějších kolekcí a efektivní řízení zásob.
Provozní výsledky za první pololetí však jen částečně naplnily očekávání trhu. EBIT dosáhl 3,57 miliardy EUR (+0,9 % y/y), mírně nad konsenzem 3,56 miliardy EUR, zatímco tržby a čistý zisk zaostaly za odhady – 18,36 miliardy vs. oček. 18,52 mld. EUR a 2,79 miliardy EUR vs. oček. 2,82 miliardy EUR. Firma si udržela vysokou hrubou marži 58,3 % (oček. 58,2 %) a EBITDA vzrostla na 5,11 miliardy EUR (+1,5 % y/y, v souladu s odhady). Nejlépe si vedly značky Stradivarius, Oysho a Bershka, zatímco Massimo Dutti zaznamenal mírný pokles.
Management dále uvedl, že Inditex očekává v roce 2025 negativní dopad měnových kurzů ve výši –4 % na tržby (dříve –3 %), především kvůli oslabování dolaru a pesa vůči euru. Společnost však očekává zrychlení růstu ve druhé polovině roku – pro naplnění konsenzu by tržby měly vzrůst o 5,3 % y/y a EBIT o 3,2 % y/y, oproti 1,7 % ve Q2. Efektivní řízení nákladů a silná globální logistika staví Inditex do výhodné pozice oproti evropské konkurenci.
Finanční výsledky Inditex + výhledy:
-
Tržby: 18,36 mld. EUR (+1,6 % y/y, oček. 18,52 mld. EUR)
-
EBIT: 3,57 mld. EUR (+0,9 % y/y, oček. 3,56 mld. EUR)
-
EBITDA: 5,11 mld. EUR (+1,5 % y/y, oček. 5,12 mld. EUR)
-
Čistý zisk: 2,79 mld. EUR (+0,8 % y/y, oček. 2,82 mld. EUR)
-
Zisk na akcii (EPS): 0,896 EUR (oček. 0,889 EUR)
-
Hrubá marže: 58,3 % (oček. 58,2 %)
Tržby dle značek:
-
Zara & Zara Home: 13,15 mld. EUR (+0,9 % y/y)
-
Pull&Bear: 1,16 mld. EUR (+3 % y/y)
-
Massimo Dutti: 895 mil. EUR (–1 % y/y)
-
Bershka: 1,44 mld. EUR (+4,1 % y/y)
-
Stradivarius: 1,33 mld. EUR (+5,7 % y/y)
-
Oysho: 389 mil. EUR (+5,7 % y/y)
Počet obchodů: 5 528 (–2,5 % y/y, oček. 5 547)
Výhled na H2 2025:
-
Růst tržeb od srpna do září: +9 % y/y (při konstantních směnných kurzech)
-
K naplnění konsenzu musí tržby vzrůst o 5,3 % a EBIT o 3,2 % y/y
-
Negativní dopad měnových kurzů: –4 % (dříve –3 %)
-
Management očekává další zrychlení růstu díky optimalizaci nákladů a logistické výhodě
Dnes akcie Inditex poprvé od června testují 200denní exponenciální klouzavý průměr, což je klíčová rezistence v rámci dlouhodobého sestupného trendu.
Zdroj: xStation
