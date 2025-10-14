Intel klesá o 5 % 📉

- Bývalý generální ředitel Intelu Pat Gelsinger ostře kritizoval výkon společnosti. Ve svém vystoupení kritizoval zpoždění v implementaci zákona CHIPS ze strany amerického ministerstva obchodu a zároveň přiznal strategické chyby Intelu.
Bývalý generální ředitel Intelu Pat Gelsinger ostře kritizoval realizaci amerického zákona „CHIPS Act,“ přičemž zdůraznil, že navzdory miliardovým vládním investicím je reálný dopad programu na rozvoj polovodičové výroby v USA zanedbatelný. Jeho komentáře během vystoupení vyvolaly živou diskuzi na trhu a vedly k dočasné změně sentimentu vůči akciím společnosti.
Gelsinger dále kritizoval americké ministerstvo obchodu za dlouhodobá zpoždění v realizaci programu. Podle něj „se více než dva a půl roku nic nedělo,“ ačkoli byl zákon CHIPS zamýšlen jako nástroj pro urychlení výstavby domácích továren na čipy a snížení závislosti amerického průmyslu na asijských dodavatelích.
Bývalý šéf Intelu uvedl, že vládní podíl ve společnosti v hodnotě přibližně 11,1 miliardy USD má smysl pouze tehdy, pokud skutečně povede k výstavbě a zprovoznění nových továren na čipy.
Ačkoli akcie Intelu za posledních 12 měsíců vzrostly přibližně o 58 %, v pětiletém horizontu je jejich cena stále o více než 30 % nižší. Gelsinger připustil, že společnost za posledních 15 let udělala řadu strategických chyb, přišla o technologický náskok a zaspala nástup AI revoluce. Mezitím Nvidia ovládla trh datových center a AMD získala významný podíl na trhu procesorů. Gelsinger se však pečlivě vyhnul uznání své vlastní odpovědnosti za tyto „strategické chyby.“
Zároveň analytici Bank of America snížili doporučení pro Intel na „Underperform“ a snížili cílovou cenu. Upozornili, že společnost stále postrádá konkurenceschopné AI produkty a má omezený prostor pro restrukturalizaci, přestože disponuje silnou rozvahou.
Na Gelsingerovy komentáře reagovali investoři nervózně. Společnost během aktuální seance ztratila přibližně 4 % při vysokém objemu obchodů. Negativní vyjádření připomněla investorům strukturální problémy Intelu, které současný management stále neřeší.
Gelsingerova slova sloužila trhu jako varování, že bez skutečných reforem ve firmě se mohou krátkodobé růsty ceny akcií rychle změnit v další poklesy.
Cena se po nedávných poklesech zastavila na úrovni klouzavého průměru EMA100 a Fibonacciho úrovni 38,2. Pokud kupující chtějí zabránit dalšímu oslabování, bude nezbytné tuto podporu ubránit. Pokud se to nepodaří, je pravděpodobné, že cena oslabí k úrovni okolo 33 USD a dále k širší zóně rezistence mezi Fibonacciho úrovněmi 50 a 61,8, pod nimiž se nachází klouzavý průměr EMA200.
