Investoři znovu sázejí na dolar 💵

Dolar podle opcí míří na nejsilnější úrovně od prosince 2025.
Ropa Brent nad 100 USD podporuje inflační obavy a mění očekávání trhu.
Goldman Sachs čeká posun prvního snížení sazeb Fedu z června na září.
Silný dolar může dál těžit hlavně na úkor měn zemí závislých na dovozu energií.
Americký dolar podle vývoje na opčním trhu míří k novému maximu roku 2026. Investoři stále více sázejí na jeho další posílení, protože konflikt s Íránem drží ceny ropy vysoko a zvyšuje obavy z přetrvávající inflace v USA.
Bloomberg Dollar Spot Index během ranního obchodování v Londýně přidal až 0,3 % a směřoval k nejsilnějšímu závěru za téměř dva měsíce. Výrazně se změnil i sentiment na opčním trhu. Jednoměsíční risk reversals, které sledují poptávku po býčích a medvědích dolarových opcích vůči hlavním měnám, vystoupaly na 92 bazických bodů, tedy na nejvyšší úroveň od konce roku 2022.
Hlavním impulzem je opět ropa. Cena ropy Brent se vrátila nad 100 USD za barel poté, co Omán vyklidil lodě z klíčového exportního terminálu mimo Hormuzský průliv a v iráckých vodách došlo k útokům na dva tankery. Dražší energie mohou rychle přiživit americkou inflaci a oddálit očekávání snižování sazeb Fedu.
Analytici Goldman Sachs očekávají, že Brent bude v březnu a dubnu v průměru kolem 98 USD, než do konce roku klesne směrem k 71 USD. Vyšší ceny ropy by podle nich mohly posunout první letošní snížení sazeb Fedu z června na září. To znamená, že úrokový diferenciál může zůstat pro dolar příznivý delší dobu.
Právě kombinace vyšších sazeb a drahé ropy obvykle podporuje americkou měnu, zejména vůči ekonomikám závislým na dovozu energií. Dolar tak znovu potvrzuje svůj charakter tzv. petroměny, která z dražší ropy a napětí na komoditních trzích často těží.
Graf EURUSD (H1)
Měnový pár EUR/USD se nadále nachází ve slabším technickém nastavení. Cena se aktuálně pohybuje kolem 1,1551 a drží se jen těsně nad klíčovou podporou poblíž 1,1510, která odpovídá spodní Fibonacciho úrovni posledního sledovaného pohybu. Po předchozím poklesu sice došlo k mírnému odrazu, ten je ale zatím spíše technického charakteru a neukazuje na jasný obrat trendu. Důležitým negativním signálem je, že kurz zůstává pod oběma klouzavými průměry, tedy pod EMA 50 i SMA 100, které se nyní nacházejí v pásmu kolem 1,1580–1,1590. Tato oblast tak vytváří nejbližší rezistenční zónu, přes kterou by se euro muselo dostat, aby se krátkodobý výhled začal zlepšovat. Dokud cena zůstává pod těmito průměry, mají lehce navrch spíše prodejci.
Zdroj: xStation5
