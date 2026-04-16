Podezřelé sázky na ropu před Trumpovými obraty rozjely vyšetřování 🚨

- Americká CFTC prověřuje podezřelé obchody s ropnými futures.
- Šlo nejméně o dva případy před důležitými Trumpovými oznámeními.
- Podezření míří na možné využití neveřejných informací.
- Kauza přichází v době vysoké volatility ropy kvůli konfliktu s Íránem.
Americký regulátor komoditních trhů CFTC vyšetřuje podezřelé obchody na trhu s ropnými futures, které se objevily krátce před důležitými změnami postoje prezidenta Donalda Trumpa k válce s Íránem. Podle dostupných informací šlo nejméně o dva případy během posledních dvou týdnů, kdy objemy obchodů výrazně vzrostly ještě před zásadními oznámeními Bílého domu.
Vyšetřování se týká kontraktů obchodovaných na burzách CME Group a Intercontinental Exchange. Regulátor si měl od obou platforem vyžádat detailní data včetně identifikace subjektů, které za obchody stály. Podezření vyvolává možnost, že někdo mohl využít neveřejné informace související s Trumpovými rozhodnutími a pohyby na trhu předem odhadnout.
První výrazný případ se měl odehrát 23. března, kdy se asi 15 minut před Trumpovým vyjádřením zobchodovaly ropné a akciové futures v hodnotě miliard dolarů. Prezident tehdy uvedl, že dříve hrozící útoky na íránskou energetickou infrastrukturu budou odloženy. Trh reagoval prudce, když ceny ropy klesly a akcie naopak zamířily výše.
Podobný vývoj byl zaznamenán také před oznámením o dvoutýdenním příměří s Íránem ze 7. dubna. Také tehdy aktivita na trhu zesílila ještě před zveřejněním zprávy, která následně vedla k poklesu cen ropy i zemního plynu. Právě tato opakující se časová shoda zvyšuje tlak na hlubší prověření celé věci.
Do případu se už vložili i demokratičtí senátoři. Například Elizabeth Warrenová označila tyto obchody za možné ukázky manipulace trhu ze strany insiderů a vyzvala nejen CFTC, ale také SEC, aby prověřily, zda nedošlo k porušení pravidel. Bílý dům podle informací médií navíc v minulém měsíci rozeslal interní memorandum, které zaměstnance varovalo před obchodováním na základě citlivých informací.
Celá kauza přichází v době mimořádné volatility na trhu s ropou. Konflikt na Blízkém východě i nejistota kolem dopravy přes Hormuzský průliv způsobily prudké cenové výkyvy. Právě proto jsou podobně načasované obchody mimořádně citlivé, protože mohou naznačovat zneužití informací, které běžní investoři k dispozici neměli.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
