⬆️Graf dne – US500 roste na historická maxima! (16.04.2026)

- US500 na historických maximech: Index prorazil hranici 7 000 bodů a testuje úroveň 7 050, k čemuž přispívají naděje na deeskalaci konfliktu s Íránem a možné znovuotevření Hormuzského průlivu.
- Solidní bankovní tržby: Giganti z Wall Street včetně Goldman Sachs a Citi odstartovali výsledkovou sezónu nad očekávání, podpořeni oživením v investičním bankovnictví a aktivitou v oblasti M&A.
- Silná dynamika technologického sektoru: Rekordní zisky společnosti TSMC (+58 % y/y) zlepšují sentiment napříč AI sektorem před dnešními výsledky společnosti Netflix, u nichž trh očekává další růst počtu předplatitelů a efektivní monetizaci.
US500 v úterý prorazil nad hranici 7 000 bodů a během středeční seance následně dosáhl nových historických maxim v očekávání začátku jednání mezi Íránem a Spojenými státy. US500 aktuálně testuje oblast 7 050 bodů, což znamená už čtvrtou po sobě jdoucí seanci silného růstu. Hlavním motorem je samozřejmě naděje na ukončení konfliktu v Íránu. Sám Írán naznačuje, že v případě pozitivního výsledku jednání je připraven umožnit využití ománských vod k otevření Hormuzského průlivu se zárukou, že lodě nebudou napadeny.
Přesto jsou z pohledu celé Wall Street klíčové také firemní finanční výsledky. Bankovní sektor zaznamenal solidní start výsledkové sezóny za Q1 2026, a to především díky působivému oživení investičního bankovnictví a aktivity v oblasti M&A. Goldman Sachs trh pozitivně překvapila, když oznámila růst poplatků z investičního bankovnictví o 48 % a rekordní výnosy z obchodování s akciemi, zároveň ale negativně překvapila v segmentu FICC. Citigroup dosáhla nejvyšších výnosů za posledních deset let a zvýšila zisk o 42 % díky efektivní provozní transformaci. JPMorgan Chase a Bank of America rovněž překonaly odhady zisku, podpořené stabilním úrokovým výnosem, i když v případě JPMorgan investory znepokojil vyšší než očekávaný výhled výdajů na zbytek roku. Wells Fargo si z této skupiny vedla nejslaběji. Přestože překonala očekávání u zisku na akcii, zklamala trhy nižšími výnosy a opatrným výhledem pro čistý úrokový výnos (NII), což odráží rozdílný dopad dlouhodobě vysokých úrokových sazeb na jednotlivé obchodní modely gigantů z Wall Street.
Očekávání před dnešními výsledky společnosti Netflix jsou vysoká a trh počítá s potvrzením efektivity nové monetizační strategie a omezení sdílení hesel. Analytici očekávají výnosy kolem 12,17 miliardy USD, což by představovalo růst o 15,4 % y/y, a čistý přírůstek více než 4,5 milionu předplatitelů. Ten má být tažen především dynamicky rostoucím reklamním segmentem, který už tvoří významnou část nových registrací. Investoři budou obzvlášť citliví na údaje o provozní marži, u níž se očekává rekordních 32 %, a také na komentáře managementu k plánovanému zvyšování cen a rozvoji nabídky živého vysílání.
Na druhé straně už tchajwanský gigant TSMC představil rekordní výsledky za první čtvrtletí roku 2026, které se staly silným růstovým impulzem pro celý technologický sektor. Společnost zaznamenala působivý meziroční skok čistého zisku o 58 % na úroveň 18,1 miliardy USD při výnosech 36 miliard USD, což umožnila neochabující poptávka po pokročilých polovodičích pro umělou inteligenci. Udržení hrubé marže na úrovni až 66,2 % potvrzuje dominantní postavení TSMC jako klíčového článku globálního dodavatelského řetězce v oblasti AI, což spolu s meziročním růstem tržeb o 40 % staví společnost do pozice jednoho z hlavních příjemců současné technologické revoluce. Přestože TSMC není součástí indexu S&P 500, patří mezi největší firmy na světě, obchoduje se prostřednictvím ADR na NYSE a má obrovský vliv na sentiment ostatních technologických společností.
Ranní shrnutí: Rekordy na Wall Street v očekávání otevření Hormuzského průlivu (16.04.2026)
